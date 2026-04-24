長榮：2026年市場高度波動 運價5月迎成長

長榮海運表示，2026年航運市場高度波動，充滿不確定性，受中東戰事和油價上升，3月運價回升，3月、4月貨量也明顯上升，預計5月中會迎來一波運價成長。

長榮海運今天舉行法人說明會，長榮表示，目前集團運能為全球第7名，今年第3季運能將達到200萬TEU（20呎櫃）的里程碑，較過去10年間已翻倍成長。

長榮海運2026年第1季營收新台幣865.6億元，較去年同期的1099.71億元減少234.11億元，減幅約21%。在營運數據方面，平均運價每TEU 959美元，比去年同期少了263美元，減幅約21.52%；貨量則小幅提升，達到264萬TEU，比去年同期多了4萬TEU，增幅約1.58%，第1季相較去年，呈現量增趨勢。

長榮指出，3月受到中東戰事和油價上升，運價回升，3月、4月貨量也明顯上升，今年首季耗油成本下降，但第2季將受到能源價格上升受到影響，燃油成本會逐步反映。

長榮觀察，貨主會開始安排提前出貨，避免後續成本上漲壓力，也避免供應鏈未來斷鏈風險，預期運價會持續上揚。

展望後續運價，長榮總經理吳光輝表示，原本貨主都預期今年運價下跌，但受到戰事影響，3月底開始運價逐漸升溫，「所有船東對運價堅持有底氣」，尤其通膨高漲導致貨主擔心庫存，拉貨意願提早、提高，有助於第2季貨量與運價走勢，對第2、3季業績正面看待，最大變數是戰爭和燃油成本增加，將影響通膨與市場需求力，第4季能見度尚不明。

此外，長榮表示，歐美線目前和新客戶簽訂陸續完成，簽約價原本比去年略低，但油價大漲後，有向客戶協商，運價水準不會低於去年長約，長約比率歐洲線3成，美國線長約比率略下滑至5成。

長榮指出，看好5月運費樂觀，已有航商要求北美線GRI（綜合費率附加費）要加1櫃2000美元，估計其他航商會陸續響應，預計5月中會迎來一波運價成長。

地緣政治干擾頻繁，長榮表示，連鎖效應會外溢到鄰近港口導致壅塞，也會影響其他市場的運價走勢，2026年航運市場高度波動，充滿不確定性，加上氣候異常，不排除可能重演2023年的巴拿馬水位降低，導致通行船隻受限的問題。

長榮指出，2025年油價成本下降，2025年占比為21%，今年首季下降到19%，但後續占比將上升，不過長榮致力船隊年輕化，9成以上船隻都有裝設脫硫器（Scrubber），有利油價成本平穩。

吳光輝表示，中國是全球最大生產基地，美國是最大市場，中國對美國出口的比率自2018年起下降，轉向東南亞國家，越南為最大受益者，2017年中國自美國進口比率也下降。由此可知，中國和美國貿易依存度至今往下，中美之間實體貨櫃運輸也在降低，長榮目前運能布局都有符合轉移趨勢。