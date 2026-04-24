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去年過半購屋族愛買新房…五都新屋申貸數破表只有這都老屋貸款居主力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。

觀察六都表現，台北市是唯一以屋齡大於36年老屋穩居貸款主力的城市，2025年占比達46.2%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，此數據表現全國消費者購屋極端兩極化，要不就購買極新，要不就是買下中古老屋，房市呈現「老少配」發展，隨著全國各重劃區交屋潮持續湧出，加上各大都會區都更案陸續推出，同時首購族對於新屋的偏好，短期內新成屋做為申貸主力的地位仍難以撼動。

另一方面，賴志昶指出，蛋黃都會區由於新案房價門檻較高，為滿足居住需求，消費者僅仍退而求其次購置老宅，整體而言，全國越買越新、同時又越買越舊的兩極化發展，應會持續加劇。

賴志昶認為，近年全國適逢完工交屋潮，同時購屋主力較青睞新屋，進而推升新建案申貸比例升高。

統計顯示，2025年0~3年新屋的貸款占比相較2021年，全數呈現增長，不僅全國新屋貸款占比從32.4%提升至50.3%，大增17.9個百分點，各都會區中，過去多是老屋市場的台北市，新屋申貸占比也從9.9%升至22.6%，增加12.7個百分點；至於新北市增加14.1個百分點，站穩40.8%。

桃園市新屋占比則由34.9%攀升至58.2%，大增23.3個百分點；台中市從34.4%升至62.2%，大增27.8個百分點，為六都增幅與占比雙冠軍；南二都方面，台南市與高雄市分別增加14.2與11.4個百分點，分別達到57.9、48.9%。

賴志昶分析，不分南北都會區新案貸款占比持續上揚，主要原因有二，一是自疫情後房市多頭期間，建商群聚各大重劃區推案，以工期3~5年計算，大量交屋潮集中於2025年，讓該年度新案占比顯著提升；另一方面，目前市場購屋主力買盤為首購年輕族群，此類族群追求嶄新屋況，加上預售案初期交款也較為彈性，更受首購族青睞，致使整體新案購屋占比大幅上揚。

細看無論六都或全國，2025年購屋人主要除購買屋齡0~3新屋之外，就是購買屋齡36年以上老屋。根據數據，台北市屋齡36年以上老屋貸款占比高達46.2%，為六都占比最高，也是六都唯一由老屋占比排第一名的都會區；其後各都也分別占比約1~2成，僅桃園市、台中市購置老屋占比低於一成。

住商不動產北市區協理錢思明分析，北市由於開發早期，素地稀缺，亦少有重劃區議題，平均屋齡更是高昂，致使中古老屋市場供給量巨大；另外，北市新案供給稀少，且地段精華，預售案價格動輒每坪百萬元以上，一般消費者吃不消情況下，多入手較親民總價的老屋。

住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。住商機構提供
住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。住商機構提供

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