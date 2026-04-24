動物用藥爭議燒向大樹 董座親上火線：反對飼主奔波取藥、盼配套到位

寵物用藥新制爭議延燒，在主管機關拍板暫緩上路後，連鎖藥局龍頭大樹藥局成為輿論焦點，甚至遭質疑為政策既得利益者。對此，大樹（6469）董事長鄭明龍24日受訪表示，公司「多年來皆反對」讓飼主需往返藥局與獸醫院領藥的制度設計，強調大樹從未參與政策研議，也非新制推動者，外界將兩者連結「與事實不符」。

鄭明龍指出，大樹一貫主張應由獸醫師在院所內直接給藥，以確保醫療即時性與便利性，避免飼主因制度安排增加奔波次數，甚至影響寵物治療時效。他表示，公司立場始終是支持獸醫專業與醫療體系運作，而非透過通路分流改變既有醫療流程。

針對市場質疑大樹將從「分流領藥」中受益，鄭明龍直言，「外界以為我們是要賺飼主多跑一趟的商機，但這個邏輯本身就不合理，因為這樣的模式不會長久，也不會是產業正常的運作方式」。他強調，若制度導致流程不順，無論對獸醫或飼主而言都難以持續，通路也不會以此作為長期經營模式。

他進一步說明，大樹目前在寵物市場的布局，主要延伸自既有寵物店與獸醫診所的合作模式，由獸醫師開立處方後，消費者可選擇至門市領取部分藥品，藥局在其中扮演的是輔助與補充角色，而非取代醫療端。未來若相關法規完善，公司希望在合法架構下，將此合作模式延伸至藥局體系，提供更多元且便利的取藥管道。

對於外界關注的「超前部署」說法，鄭明龍表示，主要是指因應法規開放後，藥局可申請販售動物用藥的準備動作。目前市場上已有上千家藥局取得相關資格，大樹實際進度並未領先，現階段仍在逐步申請中，並非外界所認為具備主導地位。

此外，針對網路流傳「唯一取得動物用藥販售許可」說法，他也澄清，該內容源自過去單一門市開幕活動的宣傳文案，原指特定區域情境，並非指全台通路，對於表述不精確造成誤解，公司將強化內部審核機制。

談及此次政策爭議，鄭明龍認為，問題關鍵在於制度規劃與市場實際運作之間尚未完全銜接。原先政策設計，是期待藥廠將人用藥轉為動物用藥，使市場可使用品項由約200項擴大至700項，讓獸醫體系具備更完整的用藥選擇。

然而在實務上，藥品轉換涉及劑量調整、包裝變更及重新申請等程序，整體進度未如預期，導致市場可用藥品尚未明顯增加。在此情況下，若制度直接上路，可能使醫療端與飼主端在用藥取得上出現銜接落差，也成為此次爭議的原因之一。

「真正的問題不是通路，而是制度與市場準備之間還有落差。」鄭明龍表示，未來仍需透過主管機關、醫療體系與產業各方持續溝通，才能在兼顧用藥安全與便利性的前提下，建立更完善的寵物醫療環境。

他也強調，大樹在整體體系中的角色，仍以配合政策與服務消費者為主，並未參與制度設計或推動，未來將持續在合法規範下發展寵物相關商品與服務。