快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

北市忠孝東路中信銀行傳搶劫！行員一度遭挾持 警制伏持槍惡徒

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰車：新車市場仍估44萬輛 油價中東變數影響還好

中央社／ 台北24日電

和泰車總經理蘇純興今天下午表示，對今年台灣車市景氣看法未變，維持新車掛牌數上看44萬輛，第2季市況持穩，仍需觀察中東戰爭變化，關稅、國際油價和中東地緣衝突等因素，對和泰車影響程度「還好」，預期4月銷售目標可達成。

和泰集團旗下和泰純青基金會今天下午宣布與日本豐田移動基金會（TMF,Toyota Mobility Foundation）展開合作，雙方將透過Mobility for All計畫，整合國際創新移動資源與在地公益經驗，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育。

此次合作由TMF副理事長松田進與和泰汽車董事長黃南光簽署合作協議，黃南光致詞表示，雙方合作讓台灣移動公益邁向新階段，不僅是資源結合，也是共同理念的實踐。

蘇純興在會前接受媒體短暫採訪表示，對於今年台灣車市景氣看法未變，全年新車車市規模仍上看44萬輛，主要是台灣經濟持續受惠半導體跟人工智慧（AI）應用強勁需求帶動，出口持續成長，此外政策延續與需求回補雙重推動。

蘇純興表示，和泰車新車上市時程計畫並未改變，油電混合車銷量持續穩健。

根據統計，2025年台灣新車總市場掛牌數為41萬4436輛。

觀察關稅、國際油價和中東地緣衝突等影響，蘇純興表示，對目前和泰車影響程度「還好」，預期4月銷售目標可以達成，第2季車市動向變化不大，仍需觀察中東戰爭變化。

對於美製車進展，蘇純興表示，持續靜待相關政策底定。和泰車先前表示，繼續與原廠評估引進美製大型休旅車（SUV）和皮卡車（pickup）的可能性。

和泰集團今天說明，響應日本豐田ProducingHappiness for All的理念，以「量產幸福」為願景，持續投入多項公益計畫。在核心專案上，「移動公益」目前已累計完成超過5萬3千趟接駁，為守護學童安全，累計捐贈達14萬套校園導護志工裝備。

根據資料，豐田移動基金會由豐田會長豐田章男於2014年8月創立，目的打造一個「人人都能自由移動」的社會。和泰純青基金會成立於1974年11月，目前由黃南光擔任董事長，基金會以交通安全教育為起點，逐步拓展至幼兒學童、青年發展、幸福家庭及樂齡生活等面向，結合企業資源與社會力量推動多元公益行動。

中東 車市

延伸閱讀

油價高漲穩物價 計程車油貼每輛最高6千元

交通部斥5.4億補貼運將加油錢 5月20日起最高領6000元

中東戰爭衝擊泰國經濟 專家籲政策明確增強投資信心

台經院大幅上修台灣經濟成長率到7.56% 美伊戰事逾半年才會衝擊經濟

相關新聞

房東說房貸壓力大漲租...政府卻說居住成本沒變？專家揭密「CPI盲點」1數據遭神隱

你在台北租過房子嗎？每次約看房，開價一間比一間誇張，好不容易租到了，房東隔年又說要調。你的體感很明確，就是租金在漲，而且漲得你很有感。 結果你去查主計總處的CPI，2025年全年居住類年增率才+1.93%。 不到2%？你是在跟我開玩笑嗎？先別急著罵統計局造假，問題不是有人在說謊，而是這把尺量的東西，跟你感受到的根本不是同一件事。這就是今天要拆開來講的核心，也是理解台美通膨差異最關鍵的切入點。

去年過半購屋族愛買新房…五都新屋申貸數破表只有這都老屋貸款居主力

住商機構彙整聯徵中心數據，2025年全國購買屋齡0~3年新成屋的貸款占比達50.3%，相較2021年32.4%顯著成長，象徵全國每兩筆房貸中，就有一筆是買新屋。

動物用藥爭議燒向大樹 董座親上火線：反對飼主奔波取藥、盼配套到位

寵物用藥新制爭議延燒，在主管機關拍板暫緩上路後，連鎖藥局龍頭大樹藥局成為輿論焦點，甚至遭質疑為政策既得利益者。對此，大樹（6469）董事長鄭明龍24日受訪表示，公司「多年來皆反對」讓飼主需往返藥局與獸醫院領藥的制度設計，強調大樹從未參與政策研議，也非新制推動者，外界將兩者連結「與事實不符」。

台泥80周年活動《築夢文明》展5月3日登場

台泥（1101）將於5月3日於華山西一館推出80周年活動《築夢文明》展，第一次展現自主研發的高質化建材——UHPC透光混凝土板。面對低碳時代來臨，董座張安平也坦言，水泥業減碳不能只靠換燃料，原料本身的配方革命才是關鍵。

圓環走入歷史、綠園道即將動工 台南車站大翻新點燃站前商機

台南車站周邊正迎來全面蛻變－鐵路地下化年底通車、站前圓環已拆除改道、逾6公里綠園道即將動工，市府亦啟動車站區都市計畫變更對外招商。信義房屋專家認為，長期而言可望成為北門路商圈復甦的關鍵契機。

台南歸仁高鐵特區帶動房市交易 全市第一

台南市府統計今年第1季建物買賣移轉棟數，歸仁區移轉607棟居全市之冠。歸仁地政事務所表示，主因高鐵特區商業設施發展，生活機能日益完善，沙崙智慧綠能科學城等各項建設與產業進駐，人口與就業機會增長，帶動房市交易量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。