和泰車：新車市場仍估44萬輛 油價中東變數影響還好

和泰車總經理蘇純興今天下午表示，對今年台灣車市景氣看法未變，維持新車掛牌數上看44萬輛，第2季市況持穩，仍需觀察中東戰爭變化，關稅、國際油價和中東地緣衝突等因素，對和泰車影響程度「還好」，預期4月銷售目標可達成。

和泰集團旗下和泰純青基金會今天下午宣布與日本豐田移動基金會（TMF,Toyota Mobility Foundation）展開合作，雙方將透過Mobility for All計畫，整合國際創新移動資源與在地公益經驗，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育。

此次合作由TMF副理事長松田進與和泰汽車董事長黃南光簽署合作協議，黃南光致詞表示，雙方合作讓台灣移動公益邁向新階段，不僅是資源結合，也是共同理念的實踐。

蘇純興在會前接受媒體短暫採訪表示，對於今年台灣車市景氣看法未變，全年新車車市規模仍上看44萬輛，主要是台灣經濟持續受惠半導體跟人工智慧（AI）應用強勁需求帶動，出口持續成長，此外政策延續與需求回補雙重推動。

蘇純興表示，和泰車新車上市時程計畫並未改變，油電混合車銷量持續穩健。

根據統計，2025年台灣新車總市場掛牌數為41萬4436輛。

觀察關稅、國際油價和中東地緣衝突等影響，蘇純興表示，對目前和泰車影響程度「還好」，預期4月銷售目標可以達成，第2季車市動向變化不大，仍需觀察中東戰爭變化。

對於美製車進展，蘇純興表示，持續靜待相關政策底定。和泰車先前表示，繼續與原廠評估引進美製大型休旅車（SUV）和皮卡車（pickup）的可能性。

和泰集團今天說明，響應日本豐田ProducingHappiness for All的理念，以「量產幸福」為願景，持續投入多項公益計畫。在核心專案上，「移動公益」目前已累計完成超過5萬3千趟接駁，為守護學童安全，累計捐贈達14萬套校園導護志工裝備。

根據資料，豐田移動基金會由豐田會長豐田章男於2014年8月創立，目的打造一個「人人都能自由移動」的社會。和泰純青基金會成立於1974年11月，目前由黃南光擔任董事長，基金會以交通安全教育為起點，逐步拓展至幼兒學童、青年發展、幸福家庭及樂齡生活等面向，結合企業資源與社會力量推動多元公益行動。