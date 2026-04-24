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榮成獲聯經人文企業獎「生態保育傑出獎」肯定 展現生態共生成果

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
榮成榮獲聯經人文企業獎「生態保育傑出獎」由聯經出版公司發行人林載爵(右)頒獎，榮成永續辦公室林器暉經理(左)領獎。榮成／提供
榮成榮獲聯經人文企業獎「生態保育傑出獎」由聯經出版公司發行人林載爵(右)頒獎，榮成永續辦公室林器暉經理(左)領獎。榮成／提供

榮成（1909）於24日憑藉在環境永續與生物多樣性保護上的長期投入，獲頒「聯經人文企業獎－生態保育傑出獎」。這不僅是榮成首度奪得該項殊榮，更彰顯了榮成將企業發展與生態共生深度結合的具體成果。

榮成深知造紙產業與自然資源的緊密關聯，長期攜手產學界力量，推動多項生態保育計畫與海洋環境保育課程，在校園與社區間播下永續種子，透過實質的保育行動與知識傳遞，調適氣候變遷對海洋生物棲地的衝擊。

近年來，榮成攜手國立臺灣海洋大學深化產學合作，將科研技術轉化為保育實績。在「環境DNA（eDNA）技術應用」上，團隊研發具專利的抽取技術，並廣泛應用於全台 13 個漁港及漁製品的物種調查，建立詳盡漁種資料庫；計畫成果亦延伸至湖泊監測以掌握外來入侵種動向，論文更獲 SCI 國際期刊刊登。

此外，「永續漁具開發」計畫成功找出螃蟹籠具逃脫環的最佳尺寸，確保未成熟個體順利逃脫，並透過陸蟹行為研究與馬來西亞大學展開國際交流。此系列計畫至今培育 13 位碩博士，其中 1 位已投身海大任教，成功為海洋科學傳承薪火。

除了學術研究，榮成自 2018 年起攜手環境友善種子公司，於基隆和平島與台南漁光島建立長期環教基地，落實「自然解方」的社會實踐。北部的和平島基地透過潮間帶觀察與海廢再利用，啟發學子珍惜海洋資源；南部漁光島則致力推廣防風林價值，守護珍貴的國土保安林。截至2025 年，計畫已累計舉辦 331 場次，吸引超過 1 萬名師生參與，並清理高達 11 公噸海洋廢棄物（含 3 萬個廢棄寶特瓶）。榮成成功將企業影響力轉化為環境動能，落實人與自然共榮的永續承諾。

本次獲獎象徵榮成將「低碳造紙」的核心經營模式成功向外擴張，建構出循環經濟與生態保育完美結合的典範。未來，榮成將持續以自然相關財務揭露(TNFD) 精神為指引，將低碳生產所累積的環境資本，轉化為守護生物多樣性的永續動能，確保企業發展與自然資源並行，落實「自然正向效益」的領導願景。

榮成 氣候變遷 海大

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