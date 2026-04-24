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台泥80周年活動《築夢文明》展5月3日登場

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台泥將於5月3日於華山西一館推出80週年活動《築夢文明》展，將限量販售三款「混凝土風冰淇淋」，盛在灰色鋁合金杯中，搭配一支迷你工地小鏟造型湯匙，吃完還能帶回家。圖／台泥提供
台泥將於5月3日於華山西一館推出80週年活動《築夢文明》展，將限量販售三款「混凝土風冰淇淋」，盛在灰色鋁合金杯中，搭配一支迷你工地小鏟造型湯匙，吃完還能帶回家。圖／台泥提供

台泥（1101）將於5月3日於華山西一館推出80周年活動《築夢文明》展，第一次展現自主研發的高質化建材——UHPC透光混凝土板。面對低碳時代來臨，董座張安平也坦言，水泥業減碳不能只靠換燃料，原料本身的配方革命才是關鍵。

台泥也表示，為了與社會大眾直接面對面溝通低碳時代的研發價值，將推出三款限量的混凝土風冰淇淋，把台泥近期力推的三款低碳混凝土產品：超高性能混凝土UHPC超高性能混凝土、全台最低碳卜特蘭石灰石水泥混凝土及營建廢棄物轉化的再生粒料透水混凝土，轉譯成香草牛奶、黑芝麻濃郁、椪糖酥脆三款口味，讓一般大眾有機會用味覺親身感受台泥的低碳研發。

董事長張安平近日出席集團人才招募活動，向數百位青年求職者描述，「水泥是灰的，但創造出來的世界是彩色的。」張安平也在人才招募場合，直言產業面對的結構性挑戰：「就算用100%的綠電去生產，還是會產生二氧化碳──現在的水泥是燒出來的，燃燒反應本身就會造成二氧化碳。」

換言之，水泥業減碳不能只靠換燃料，原料本身的配方革命才是關鍵，台泥在歐非積極推動以煅燒黏土取代部分石灰石熟料，在兩岸力推搭低碳水泥與混凝土，即是這個思路下的產品布局。台泥在3日即將登場的「築夢文明」展當中亮點之一是厚度僅 2 公分、以台泥 UHPC 為基底開發的透光混凝土板。

台泥指出，市售主流產品厚度多為 3–5 公分，且多為進口客製商品；此次展出薄板代表台灣首次有建材企業，以自有材料切入這個被歐洲廠牌獨占的高階建材市場。同一款UHPC也運用在台泥擁有專利的EnergyArk水泥儲能櫃的基礎材料。

隨著歐盟CBAM於2026年全面上路、台灣今年開始收取碳費，台泥表示，公司選擇此時以大眾能理解的方式將低碳產品一次推上檯面，也標誌企業正從「賣噸數」的原物料供應商，走向「賣成果與價值」的解決方案品牌。

台泥董事長張安平近日親自出席集團人才招募活動，對著數百位青年求職者描繪：「水泥是灰的，但創造出來的世界是彩色的」。圖／台泥提供
台泥董事長張安平近日親自出席集團人才招募活動，對著數百位青年求職者描繪：「水泥是灰的，但創造出來的世界是彩色的」。圖／台泥提供

台泥 減碳

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