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多元陪伴服務 95歲阿嬤進灶咖笑瞇瞇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

阿嬤，今日廚房交給我們兩個，您來當我的老師好嗎？」一句帶著開朗笑聲的邀請，讓彰化縣秀水鄉的一棟透天厝亮了起來。這是由葳群基金會的多元陪伴照顧服務工作者蒂蒂(化名)服務95歲阿嬤時動人的一幕。

因原本聘僱照顧阿嬤的外籍家庭看護返國，為期一週的空窗期，家屬透過長照個管媒合勞動部所推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」的試辦單位葳群基金會，並選擇由該基金會提供24小時的全日服務，補上了臨時照顧缺口。

勞動部勞動力發展署說明，該計畫由試辦單位提供基本日常生活照顧、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務模式，更可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時等不同服務時數及服務時段，讓民眾依自身情形選擇所需的服務型態。

該計畫自2025年4月7日開辦迄今屆滿一年，全台總累計服務時數已達6萬小時。其中，申請24小時全日服務為最多，佔55%，顯示在超高齡社會的結構變遷下，民眾對於長時數的照顧需求日益增加。

試辦單位葳群基金會聘僱的多元陪伴照顧服務工作者蒂蒂，深知對高齡長輩而言，最好的照護不是「代勞」，而是「參與」。為期一週服務過程，蒂蒂觀察到阿嬤坐著輪椅，但四肢關節活動度佳且非常健談，蒂蒂沒有把阿嬤留在客廳看電視，而是主動邀請阿嬤進灶咖，一起整理食材，傳授私房菜秘訣。

「原來，我還能為這個家做點事！」阿嬤瞇著眼笑說，好久沒人叫她進廚房，還以為自己老了、沒用了。蒂蒂用她的開朗與用心，將生硬的「復能」轉化為溫馨的「賦能」。透過參與料理，讓阿嬤在不自覺中動動手、動動腦，不僅延緩退化，更在「被需要」的成就感中找回眼神的光采。

蒂蒂在照顧過程中不只盡責陪伴照顧阿嬤，更展現專業度與細膩觀察力，在陪同阿嬤外出買菜、到社區據點參與活動的途中，發現到輪椅的胎皮磨損嚴重，推行極其顛簸，隨即回報單位督導，由單位督導進一步媒合長照補助，協助更換了更安全的行動輔具。

勞動力發展署表示，在全球高齡化與家庭照顧結構變遷下，民眾在生活中面臨各種「臨、短、急」照顧需求，勞動部自去年4月份起攜手民間公益團體開辦計畫，透過評選制度篩選出合格之試辦單位，及各種專家會議、實地訪視、滿意度調查等方式，對試辦單位進行督導管理，為民眾把關。

短短一週的銜接期，該計畫不僅接住了阿嬤一家的臨時照顧缺口，更讓阿嬤在熟悉的環境中，感受到不同溫度的照顧陪伴。若有臨時或短期的陪伴照顧需求，目前全台共有13家公益團體提供多元陪伴照顧服務，可搜尋「多元陪伴照顧服務網站」。

長照 勞動部 阿嬤

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