台南歸仁高鐵特區帶動房市交易 全市第一

你在台北租過房子嗎？每次約看房，開價一間比一間誇張，好不容易租到了，房東隔年又說要調。你的體感很明確，就是租金在漲，而且漲得你很有感。 結果你去查主計總處的CPI，2025年全年居住類年增率才+1.93%。 不到2%？你是在跟我開玩笑嗎？先別急著罵統計局造假，問題不是有人在說謊，而是這把尺量的東西，跟你感受到的根本不是同一件事。這就是今天要拆開來講的核心，也是理解台美通膨差異最關鍵的切入點。

2026-04-24 11:47