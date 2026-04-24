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台南歸仁高鐵特區帶動房市交易 全市第一

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供
台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供

台南市府統計今年第1季建物買賣移轉棟數，歸仁區移轉607棟居全市之冠。歸仁地政事務所表示，主因高鐵特區商業設施發展，生活機能日益完善，沙崙智慧綠能科學城等各項建設與產業進駐，人口與就業機會增長，帶動房市交易量能。

歸仁地政事務所指出，市府地政局首創實價登錄預審服務，歸仁地政近日更主動出擊，實地走訪轄區仲介業與代銷業銷售現場，宣導「實價登錄」的正確觀念與分享常見申報錯誤樣態，希望避免業者因申報不實而受罰外，確保房價資訊正確透明。

歸仁地政所主任鄭炳源表示，表示，成屋買賣實價登錄應於辦理所有權移轉登記時一併申報，預售屋買賣實價登錄則須在「簽完合約那一天起算30天內」完成申報，且資訊必須「真實、完整」，不能有虛假不實。

地政局長陳淑美說，實價登錄申報範圍涵蓋交易總價、現況格局、車位資訊及備註欄應記載事項等，相關資料均納入制度化管理並定期查核，才能確保申報資訊正確性與公信力。

民眾購買預售屋時，應詳閱契約條款內容，確認是否符合內政部公告之預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，包括房地標示及面積、付款條件、瑕疵擔保責任等重點事項，避免因資訊不足而影響自身權益，建議多用「內政部不動產交易實價查詢服務網」(https://lvr.land.moi.gov.tw/)、「府城南籍圈」(https://landmap.tainan.gov.tw/into/)等網站，查詢欲購買不動產周邊行情做為價格參考。

台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供
台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供

台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供
台南歸仁高鐵特區帶動房市交易，地政所籲民眾業者實價登錄。圖／歸仁地政提供

台南歸仁高鐵特區帶動房市交易量。記者周宗禎／攝影
台南歸仁高鐵特區帶動房市交易量。記者周宗禎／攝影

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