大坪數怎麼砍？新店美河市赫見「打8折」成交 房仲：總價是關鍵

近一年平均成交單價68萬元的新店知名社區「美河市」，最新實價揭露，該社區一筆8樓戶交易，權狀坪數110坪，總價5,750萬元，換算每坪單價僅54.8萬元，大約是社區均價打8折。

該戶成交單價雖明顯低於社區平均行情，不過，和12年前買進價格相比，屋主帳面獲利仍多達2,003萬元。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，「美河市」生活機能成熟，周邊有IKEA、京站商場等大型商業設施，又鄰近河岸景觀與運動公園，一直以來都是市場詢問度相當高的指標社區之一。

她表示，該社區基地面積廣達2.8萬坪，除住宅外，還有商辦及購物中心，整體戶數規模龐大，產品類型多元，從套房到2至4房一應俱全，也因樓層、景觀、坪數差異，導致社區內不同戶別間的成交價格出現落差。

莊思敏表示，具河岸景觀優勢或中小坪數產品，目前成交單價多已站上8字頭；反觀大坪數、高總價產品，因購屋門檻高，單價自然相對較低。

以本次交易的8樓戶為例，該戶的成交總價高達5,750萬元、已接近新北市的豪宅門檻，在當前銀行房貸水位緊繃的環境下，購買總價愈高，買方自備款壓力就會愈大，能負擔的客群也就相對有限。

而對於一個屋齡13年的社區而言，在目前市場氛圍下，大坪數物件仍能守住5字頭的價格，且讓前屋主獲利五成離場，已屬相當不錯的表現。

莊思敏表示，當前市場環境仍趨於保守，大坪數、高總價產品去化速度相對緩慢，主流買盤集中在中、小坪數的剛性需求。若大坪數屋主有急售考量，或希望縮短銷售週期，可能還是要在價格策略上做出適度調整。