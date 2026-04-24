招商有成！百貨商場接連進駐台南 黃偉哲：投資破百億

台南市近年來積極推動招商引資，回顧過去一年，台南成功吸引破百億元的商場投資，從誠品生活台南、新光三越台南小北門店陸續開幕營運，到備受矚目的三井Outlet Park二期擴建落成；加上本月22日統一企業集團子公司康達盛通生活事業股份有限公司斥資打造佔地4,000坪的東區複合式商場動土，台南商業版圖邁向高質量升級的璀璨新頁。這不僅展現了民間企業對台南經濟發展的強烈信心，更標誌著台南商業機能已全面躍升，締造城市繁榮的嶄新里程碑。

台南市長黃偉哲指出，市府團隊致力於打造友善投資環境，並將各類型重大投資案納入投資會報列管協助，以剛動土的康達盛通崇明商場為例，市府在投資過程中透過跨局處協調，針對交通影響評估、都市設計審議以及建照申請等關鍵行政環節，加快流程並積極協助排除投資障礙，確保開發案能順利推進，以期能及早落實投資，進一步擴大消費聚落效應，讓台南的零售、餐飲與休閒服務呈現百花齊放的盛況，台南市正以穩健的步伐帶動城市經濟轉型升級，向全台灣展現作為宜居城市的無限潛力，逐步實現城市繁榮與市民共享的美好願景。

經濟發展局長張婷媛指出，隨著這些指標性大型商業設施接力營運與動土，不僅為台南注入了強大的商業活水，串聯周邊商圈與消費動能，更有望吸引更多相關產業進駐。自黃偉哲上任以來，市府團隊持續運用重大投資會報整合各方資源，全力促進各大投資案及早落實。迄今已成功促成134案完成投資，累計落實投資金額高達2,421億元，充分展現市府推動招商引資的卓越執行效能，台南市政府未來將持續推動招商引資，並以更優質、高效的跨局處行政服務與效率，協助企業在台南安心扎根發展。

經發局指出，商業設施進駐是帶動地方經濟與就業動能的關鍵，透過購物、美食與休閒娛樂等多元機能的導入，不僅完善了城市生活圈，提升市民的消費便利性與生活品質，更能匯聚人潮與消費力，帶動周邊商圈升級，形成產業與生活共榮的良性循環。展望未來，台南市政府將持續招商引資，積極打造友善的產業投資環境，並主動爭取各大指標案件落腳臺南，此外，也透過提供全方位的行政協助與單一窗口服務，全力協助企業加速投資落實。市府期盼未來能迎來更多優質企業進駐，攜手共創地方繁榮、提升生商業機能。