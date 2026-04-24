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全國待售新成屋11.2萬宅創歷史新高 六都「這五區」賣壓最重

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據內政部不動產資訊平台最新數據顯示，截至2025年第2季，全國「待售新成屋」已達112,086宅，創下歷史新高，與2024年同期的103,130宅相比，短短一年就激增近9千宅。中信房屋提供
根據內政部不動產資訊平台最新數據顯示，截至2025年第2季，全國「待售新成屋」已達112,086宅，創下歷史新高，與2024年同期的103,130宅相比，短短一年就激增近9千宅。中信房屋提供

房市景氣降溫，新建案市場也在面臨相當大的挑戰。根據內政部不動產資訊平台最新數據顯示，截至2025年第2季，全國「待售新成屋」已達112,086宅，創下歷史新高，與2024年同期的103,130宅相比，短短一年就激增近9千宅。

進一步觀察六都各行政區的表現，近一年待售新成屋增加最多的前五名行政區，依序分別是台中市北屯區、增加739宅，台南市東區、增加700宅，台中市北區、增加656宅，台中市梧棲區、增加595宅，桃園市八德區、增加586宅。

光是這五大行政區的合計增量就高達3,276宅、占全台新增待售新成屋的37%，顯見以上區域新建案的去化壓力已逐漸浮現。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，全國待售新成屋數量攀升至歷史新高，主要可追溯至前幾年房市景氣熱絡時，建商大量獵地推案所致。

莊思敏分析，尤其以上待售新成屋增量最多的前五名行政區，憑藉重劃區建設與利多話題，更是成為各大建商競相布局的必爭之地。如今，這些新建案陸續完工並進入交屋階段，市場供給量也同步放大。

然而，自2024年下半年以來，央行祭出史上最嚴的第七波房市信用管制政策，加上銀行房貸放款趨嚴，使整體資金環境收緊，購屋民眾轉趨觀望。

莊思敏指出，在供給量大幅增加、去化速度卻相對放緩的情況下，市場上的待售新成屋數量自然持續堆疊。

北屯區為六都中待售新成屋增加最多的行政區，對此，中信房屋北屯崇德加盟店店長王曉婷指出，北屯區擁有捷運綠線、洲際棒球場、漢神洲際購物中心、水湳經貿園區、台中巨蛋等重大建設利多，加上重劃區規劃完整，一直都是備受建商和購屋民眾關注的房市熱區。

王曉婷分析，雖然北屯區短期內受交屋潮與景氣環境影響，去化壓力有所增加，但從長遠來看，北屯具備強勁的人口紅利與建設題材支撐，整體發展前景仍然相當看好。

針對當前市場環境，莊思敏提醒，目前房市正值盤整階段，民眾的購屋決策應以實際居住需求為主要考量，避免因市場話題而衝動入市。

同時，莊思敏指出，鑒於目前新建案房價仍落在歷史高檔，民眾進場前更要審慎評估自身的財務實力，切莫盲目追價或過度操作槓桿，以降低未來市場波動可能帶來的風險。

對於首購族或換屋族而言，莊思敏認為，中古屋亦是不錯的選擇。多數中古屋位於機能成熟、抗跌性較佳的生活圈，再加上不少屋主取得成本相對較低，議價空間更具彈性，購屋者也較有機會以合理價格入手心儀物件。

央行 台中市 內政部

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