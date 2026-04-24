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北車八搶一結果疑提前曝光！微風質疑 擬提程序釐清

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北車站商場標案，引發各界關注。本報資料照
台北車站商場標案，引發各界關注。本報資料照

台北車站商場標案評選結果尚未對外公告，市場卻已提前流傳相關排序，引發業界對評選程序與資訊保密機制的關注。既有經營者微風集團24日表示，尊重評選機制，但對於公告前即出現得標者與排序內容，將關注是否涉及資訊外流，並評估其對評選公正性的影響，後續也將依程序提出相關問題，以釐清評分內容。

重大公共標案在正式公告前，原則上應維持資訊一致與程序嚴謹，若外界已能掌握評選細節，恐對制度公信力帶來疑慮。對於此次事件，微風表示，內部將持續蒐集相關資訊，並透過既有機制釐清評選過程。

台鐵辦理的台北車站商場經營權標案，被視為國內最具指標性的交通場域商業案之一，本次吸引包括微風、統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及澎坊、新東陽等八家業者競標，呈現「八搶一」局面，競爭激烈程度罕見。

不過，在台鐵尚未對外公布評選結果前，市場即傳出由新光三越以些微差距勝出，引發外界關注評選過程與資訊流通情形。

本次台北車站商場經營權標案，被視為交通樞紐商業資產的重要指標案，吸引多家大型通路與商場業者參與競標，競爭程度備受市場關注。業界人士指出，此類標案除評比經營能力與投資條件外，評選過程的透明度與保密機制，同樣攸關後續標案參與意願與整體市場信任。

針對外界關切，台鐵表示，評選結果尚未公告，相關內容不便對外說明，將依程序擇期公布最終結果。至於市場流傳訊息是否屬實，仍有待官方最終公告釐清。

台鐵 台北車站 微風集團 新光三越

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