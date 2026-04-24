賣壓沉重！七都逾10萬戶成屋待消化 台中這區最嚴峻

房市自去年急凍以來，買氣持續低迷。根據《591房屋交易網》最新統計，七都成屋待售量已突破10萬戶大關，又以台中超過3萬戶的待售量位居七都之冠，成為賣壓最沉重的區域。

其中三大屯區更全數進榜，尤其北屯待售量逾7000戶最為嚴峻。儘管央行上月放寬第二屋貸款成數至6成，為房市增加信心，但在買氣回溫前，實際成效仍有待觀察。

591房屋交易網分析，市場待售量居高不下主要有三原因，首先過去房市熱絡、建商密集推案，隨著交屋潮到來，逐漸形成市場難以消化的庫存。

第二則是信用管制與房貸緊縮墊高購屋門檻，影響市場流動性更重挫高價住宅市場買氣，最後則是買賣雙方對價格的認知拉鋸，房市盤整下，買方期待價格回檔；但賣方讓利意願卻不高，導致成交周期拉長，進一步推升整體賣壓。

根據統計數據，七都賣壓冠軍由台中北屯以7278戶待售量奪得，西屯則以5105戶緊追在後。北屯因重劃區眾多，過去幾年的推案挹注大量供給，尤其捷運機廠特區、廍子重劃區等地段，因生活機能仍處發展階段，供給遠超剛需消化速度，導致庫存水位堆高。

而西屯雖具備蛋黃區優勢，但受限高價住宅限貸影響，區內豪宅交易動能疲軟，也進一步推升區域賣壓。

排名第三、四名的桃園中壢與桃園區，待售量皆突破4000戶。桃園長期受惠於雙北外溢人口紅利與交通題材，吸引建商大量推案，帶動區域供給持續攀升。

其中，中壢賣壓主要集中在青埔高鐵特區，待售量逾千戶；桃園區則分布於藝文、小檜溪與中路等重劃區，庫存同樣處於高水位。

新北淡水以3225戶位居第五。儘管3字頭房價對首購及置產族具備吸引力，但在投資買盤退出、房貸緊縮雙重影響下，區域交易熱度退燒，待售量持續於高檔徘徊。

第六名則為台中南屯區，待售量2738戶；南屯同屬精華生活圈，房價逼近西屯，成屋供給多集中在五期與黎明商圈，儘管生活機能完善且為傳統交易熱區，但在整體買氣低迷的情況下，同樣面臨不小的賣壓。

隨後為新北板橋與新店，待售量皆超過2000戶，其中板橋平均成交價上看6字頭，居榜單之冠，但受到江翠北側重劃區大量推案，供給壓力持續累積。

新店賣壓主要來自安坑大型中古社區，受限於地理位置因素，成為推升區域待售量的主因。新竹竹北則因近年房價飆漲過快，買盤轉趨保守觀望，推升區域待售壓力。最後，台中北區供給多位於中國醫、一中生活圈等核心地段，雖生活機能成熟，但因缺乏大型建設議題帶動，亦有超過2000戶成屋庫存待消化。