台積電+捷運助攻！台中這1區逆勢抗跌 吸科技族卡位

台中捷運綠線通車將滿5年，台中房市受惠台積電投資1.5兆元在中科二期興建最先進製程新廠，挾帶龐大人口紅利，加上軌道經濟助威，吸引科技族卡位。房仲觀察，台中捷運周邊中古房市，尤以南屯區逆勢抗跌，預售案也開出紅盤。

住商機構統計實價登錄發現，去年房市波動，台中捷運沿線南屯區水安宮站、文心森林公園站以及南屯站等3站，中古房市面臨2025年大環境不佳，房價仍能維持3%至6%的漲勢，最為抗跌。

住商不動產中區協理賴萬分析，南屯這三站緊鄰台中市近年來開發最盛的七期、八期以及五期重劃區，高檔百貨、指標商辦或大型藝文建設群聚，也有成熟的生活與商業機能，加上交通便捷，令這三站周邊房市展現極強的保值性。

亞昕集團看準南屯五期核心地段價值，昨舉行總銷75億元指標大案開工動土典禮。亞昕國際董事長姚政岳表示，該案坐擁台中捷運南屯站「出站即到家」的地段、交通優勢，加上生活機能，街廓環境也相當吸引人，極具保值性。

姚政岳指出，亞昕集團重視建築品質，禮聘日本建築權威田中純夫擔任營造顧問，並集結建築師許獻叡、結構技師張盈智、公設美學王思敏及景觀設計師許富居等頂尖團隊聯手操刀。全案公設極具亮點，頂樓設置25米凌空無邊際泳池，搭配頂級SKY LOUNGE，打造國際飯店式的居住質感。

現場銷售觀察，亞昕新案去年9月開案以來，看屋人潮持續湧現，尤其去年12月起，科技族來客明顯回流，賞屋客約三分之一是外縣市科技族，北部退休族、中部自營商、南屯自住客也占一定比例。

台中捷運綠線沿線各站去年房價比較表。圖／住商機構提供

亞昕集團看準台中南屯五期核心地段價值，昨舉行指標大案開工動土典禮。記者趙容萱／攝影

台中捷運南屯站。記者趙容萱／攝影