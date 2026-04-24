商周AI創新百強趨勢年會壓軸：AI沒有回報因為老闆沒有親自下場

黃志芳、BCG徐瑞廷、群聯潘健成等七位頂尖講者，拆解台灣企業AI轉型之道「2026 AI創新百強趨勢年會」第二天(4/23)接力登場，延續首日「從AI到ROI」命題，七位重量級講者從地緣政治、中小企業AI解方到鑽石獎實戰案例，共探台灣企業的轉型破局之道。

焦點一│劉鏡清：AI投資唯一衡量標準是財務報表

國發會前主委劉鏡清指出，許多企業AI應用僅停留在單點效率改善，KPI改善50%卻對財報毫無影響。他呼籲企業找到真正能撬動損益的投資點：「當你的AI競爭力形成你財務報表的數字的時候，它才會讓你產生長期的快樂。」

焦點二│黃志芳：川普2.0 × AI 2.0雙海嘯，企業家三項能力AI永遠取代不了

外貿協會董事長黃志芳直指，支撐全球化30年的「特里芬結構」正在崩解，美國累積42兆美元貿易逆差、40兆美元國債，「這不是景氣循環，是結構性的、不可逆的轉變。」他警告，繼藍領革命催生川普2.0之後，AI正掀起更深遠的「白領革命」，預言「未來買token和現在買石油一樣重要」，並提醒企業家：「判斷力、願景、社會責任，越走進AI時代，企業家的價值越會被凸顯。」

焦點三│黃欽勇：台灣EMS佔全球71%，答案卻不在美國模式裡

DIGITIMES董事長黃欽勇指出，全球9家兆美元科技公司唯一非美國的是台積電，全球TOP 20 EMS台商Q1佔比已達71%。他強調台灣不能複製大國模式，「臺灣人的問題要用臺灣人的智慧來解決，美國的方法不是錯的，但它不適合我們」，並鼓勵企業在AI時代重新定義市場：「所有問題都有答案，關鍵是你有沒有問對問題。」

焦點四│徐瑞廷：AI轉型關鍵是轉型，不是AI

BCG台北分公司董事總經理徐瑞廷指出，全球讓AI落在財務報表的企業佔比僅5%，但各項指標幾乎碾壓同業。領先企業共同特徵是CEO每週親自花10%至20%時間推動轉型。他提醒「70%的AI轉型成敗都在人」，技術只佔10%：「AI轉型，其實關鍵是轉型，不是AI。最大的資源限制是CEO的時間。」

焦點五│潘健成：賺錢除了繳所得稅，還要繳「雲公司AI稅」？他給出解法

群聯執行長潘健成指出，AI最大瓶頸不是算力，而是記憶體不足。他警告：「AI如果只用雲端，以後除了繳國家所得稅，還要繳雲公司的AI稅。」他斷言混合架構才是解方，可節省70%以上雲端費用，鼓勵中小企業：「先做，做了有成果有信心，後面就沒事了。」

焦點六│賈景光：AI工具只能提升生產力20%，做對文化變革可達5倍

金融業鑽石獎得主、中信金控資訊長賈景光指出，中信採「通用腦＋專用腦」雙軌並進策略。AI工具導入只能帶來10%至20%生產力提升，搭配流程與文化變革才能產生2至5倍躍升，目前中信70%客戶問題已由AI回答。他強調，「這不是一個技術專案，它是一個文化跟流程改革的專案。」

焦點七│蔡祈岩：超人計畫三年目標一年半達成，72%員工已能自己開發AI工具

資通訊業鑽石獎得主、台灣大哥大資訊長蔡祈岩的「超人計劃」一年半即達72%，17個部門全部落地，日報流程工時縮短90%，IT部門生產力提升1.3至2倍。他重新定義職場價值：「以後公司養員工，是因為你每天有貢獻，而不是因為公司失去你會不能運作。」

商周第二屆AI創新百強，於8月下旬正式開始徵件

第二屆評選深耕「管理創新」，並新增「綠色創新」與「人才創新」兩大軸線，歡迎全台企業踴躍報名，共創台灣產業未來新局。