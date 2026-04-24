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漢來日月行館 「梅之饗宴」上菜

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
漢來日月行館「梅之饗宴」以梅入菜，體驗在地風情，受企業菁英歡迎。漢來日月行館／提供
漢來日月行館「梅之饗宴」以梅入菜，體驗在地風情，受企業菁英歡迎。漢來日月行館／提供

漢來日月行館結合在地「梅鄉」風情，即日起至5月中旬推出「梅之饗宴」，凡入住期間，從迎賓、午茶、晚餐到入室，皆能體驗梅子微酸、微甜與熟韻的多元風味，展開一段「與梅相遇」的低調奢華旅程。

上市企業高層說，漢來日月行館接地氣的企劃，讓旅人在盡享日月潭夢幻美景之餘，也能創造一段屬於自己的「梅子故事」，享受收藏美味、收藏季節的浪漫。

漢來日月行館位處涵碧半島最高點，國揚集團創辦人侯西峰在籌備之初，即希望打造一處結合「人與土地相遇」、「與季節對話」的所在；梅子，便成為最重要的象徵。

因此，漢來日月行館園區種植逾百棵梅樹，冬季駐足賞梅、初春端坐品梅，一年四季皆有不同風情，總讓旅人悠然流連與品味。

漢來日月行館副總經理陳素娟表示，最新規劃的「梅之饗宴」旅程中，迎賓時奉上一杯日月潭溫醇紅茶與Q梅，為旅程輕輕揭開序幕。

陳素娟說，在茶屋的慵懶時光，細飲梅酒、嚐口梅果乾，享受季節流轉風情；晚餐時分，從入座喚醒味蕾的清爽梅子醋，到前菜與主菜「以梅入菜」的層層風味堆疊，再透過熱菜梅子雞等料理，讓箇中甜酸美味成為饗宴主角。

此外，自4月中旬至5月期間，漢來日月行館也將推出「手作醃漬梅子」與「手作釀梅酒」體驗行程，讓房客從品嚐到手作體驗，細細感受最在地的季節風情。

陳素娟指出，為呼應這場從土地延伸至味蕾的體驗設計，漢來日月行館同步推出「湖畔漫旅一泊二食住房專案」，平日每房22,300元起，除了「與梅相遇」體驗外，還可選擇九族文化村櫻花祭門票與接駁，或雙人晨間遊湖體驗。

從梅林步道的四季流轉，到餐桌上的風味演繹，漢來日月行館以「湖畔美術館」為核心，將自然化為一種生活方式，成為日月潭高端度假的全新樣貌，讓度假企業菁英留下「值得被記憶」的頂級度假體驗。

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