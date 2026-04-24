綠能建置進度 穩步前行

經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。

儘管外界批評再生能源推動不力，致再生能源發電占比20%的能源轉型目標一延再延，經濟部表示，會務實檢討，也認為再生能源建置已初具實質成果。

經濟部舉太陽光電為例，今年2月累計裝置容量達15.68 GW，而屋頂型占10.05 GW，占比達64%以上，其成長幅度更以「年均成長約1.05 GW」最為顯著，使得整體光電裝置量較2016年呈倍數增長，展現極高成長率。

經濟部坦言，惟因光電三法修法影響及不實負面輿論，導致太陽光電建置速度趨緩，這是未來推動挑戰。

經濟部表示，光電短期目標20GW案源已掌握、2030年目標累計達31 GW；持續以屋頂型發展策略優先推動，地面型複合利用作為主軸。

離岸風電則被經濟部視為發展主力，惟近年來外商陸續撤出台灣風電市場。

經濟部指出，2024年我國離岸風電總建置量全球第五名，而2024年單一年度新增裝置容量更是排名世界第二，截至2026年3月底，我國離岸風電總裝置容量已超過4.5 GW，共484座風力機。