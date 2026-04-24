聽新聞
0:00 / 0:00
綠能建置進度 穩步前行
經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。
儘管外界批評再生能源推動不力，致再生能源發電占比20%的能源轉型目標一延再延，經濟部表示，會務實檢討，也認為再生能源建置已初具實質成果。
經濟部舉太陽光電為例，今年2月累計裝置容量達15.68 GW，而屋頂型占10.05 GW，占比達64%以上，其成長幅度更以「年均成長約1.05 GW」最為顯著，使得整體光電裝置量較2016年呈倍數增長，展現極高成長率。
經濟部坦言，惟因光電三法修法影響及不實負面輿論，導致太陽光電建置速度趨緩，這是未來推動挑戰。
經濟部表示，光電短期目標20GW案源已掌握、2030年目標累計達31 GW；持續以屋頂型發展策略優先推動，地面型複合利用作為主軸。
離岸風電則被經濟部視為發展主力，惟近年來外商陸續撤出台灣風電市場。
經濟部指出，2024年我國離岸風電總建置量全球第五名，而2024年單一年度新增裝置容量更是排名世界第二，截至2026年3月底，我國離岸風電總裝置容量已超過4.5 GW，共484座風力機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。