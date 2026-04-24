綠色行動力論壇／國發會副主委高仙桂：供電韌性 首要課題

國發會副主委高仙桂昨（23）日表示，面對地緣政治風險升高、生成式AI帶動生產力革命及氣候變遷加劇三大趨勢，能源已從經濟議題升高為國安與產業競爭關鍵，台灣身處AI供應鏈核心，又高度依賴能源進口，如何確保能源供應安全與韌性，成為當前最重要課題。

經濟日報、永豐銀行共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，高仙桂出席致詞時表示，智慧綠能發展趨勢相關議題不僅台灣重視，也已成為全球共同關注焦點。

高仙桂分析，當前能源轉型由三大趨勢驅動，首先，地緣政治風險升高，使關鍵資源與人員逐漸成為國際競爭工具；其次，生成式AI快速發展，帶動生產力革命，「電力就是算力、算力就是國力」；第三，氣候變遷壓力加劇，國際對淨零碳排要求持續提高，包括歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及RE100機制，均要求供應鏈加速去碳化。

她表示，政府已推動二次能源轉型，由經濟部提出四大支柱，包括再生能源加速與突破、深度節能、科技儲能與強韌電網，及電力去碳化與新興能源，目標在於提供產業充裕低碳能源、建立穩定供電系統，並確保油氣來源多元化。

在電力需求方面，高仙桂引述台電評估指出，2026年至2030年間，台灣將新增約5GW電力需求，平均每年增加1GW（10億瓦），相關需求已納入中長期規劃，要滿足產業發展所需，必須發展多元綠能，持續推動太陽光電與離岸風電，同時布局小水力、地熱等能源型態，確保供電無虞。

針對供電穩定性，她指出，隨著AI應用擴大，電力需求對穩定性要求更高，經濟部已於2022年推動逾5,600億元電網強化計畫，透過電網分散與強固，並完成電廠直供及科學園區綠電併網等工程，以提升整體電網韌性。

在能源安全方面，高仙桂表示，近期區域衝突凸顯供應風險，除擴充燃氣儲存設施外，也正推動油氣來源轉向美國與澳洲，以分散依賴。

她強調，能源轉型是長期且龐大的工程，需仰賴公私協力，並善用台灣科技實力與資金充沛兩大優勢，AI發展以能源為基礎，台灣在能源管理、節能與儲能技術具備優勢，政府也將持續投入前瞻技術研發。政府也將透過綠色金融機制導引資金投入能源建設與減碳產業。

高仙桂指出，透過科技與金融雙引擎推動，並結合公私部門合作，台灣有機會在能源轉型過程中掌握綠色成長契機，朝低碳永續發展目標邁進。