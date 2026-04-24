超商招兵買馬 福利再進化

應對零售業缺工，超商雙雄同步擴大徵才。統一超（2912）昨（23）日表示，2026年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部招聘需求；全家也規劃今年直營門市招募千人以上人力、儲備幹部百人，積極補強第一線與管理職缺。

7-ELEVEN以策略性、分眾化的多元職前訓練專班、校園與地方政府徵才博覽會、串聯集團資源推動商業競賽等三大作法，招募與挖掘跨世代、跨族群、跨海域的多元人才，並祭出門市儲備幹部，學士、碩士培訓期年薪最高上看78萬，表現優異者後續仍有調薪與獎勵空間，年薪上看百萬。

除徵才外，7-ELEVEN也從第一線工作條件改善著手，近年陸續導入收銀結帳友善椅、減壓地墊、放大鏡片及冷凍作業防護手套等工具，降低久站與高頻作業帶來的身體負擔。其中，收銀結帳友善椅已有超過870家門市導入，減壓地墊等友善工具也吸引3,000家門市使用。

全家則從多元共融與員工支持強化職場吸引力。公司指出，自2024年9月起已於部分店舖試行「名牌代名使用」，讓夥伴可選擇以代名取代本名，兼顧個人隱私，也讓不同文化背景同仁能更自在投入服務；此外，也不定期提供店員專屬商品優惠，從日常細節增加工作支持。