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超商雙雄 省工大作戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

在缺工常態化下，超商雙雄積極展開「省工大作戰」，加速改造第一線作業流程。統一超（2912）昨（23）日表示，7-ELEVEN門市使用頻次最高的省力化作業包括自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，合計年減近200萬小時工時；全家則指出，導入AI鮮食建議訂購系統後，已協助店舖節省超過75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾一成，成為門市減壓的重要工具。

7-ELEVEN近年持續從高頻作業下手，優先優化取貨與結帳流程。因應電子商務取貨需求成長，最新推出「自助查詢EC包裹櫃位」功能，消費者可先透過ibon或OPENPOINT APP查詢未付款包裹位置，再至櫃台結帳，減少二次排隊與店員來回查找時間。

在取貨流程上，7-ELEVEN也進一步測試「自取微型倉」模式，於門市櫃台取得取貨QR Code後，即可前往自取式取貨微型倉開倉領件，取貨速度可提升70%，並可替門市每日減少約三至四小時EC理貨與找貨作業時間，同時提高包裹存放空間。

全家則以AI與數據應用作為門市省力主軸。自導入「AI鮮食建議訂購系統」以來，透過歷史銷售與天氣等數據分析，自動計算建議進貨量，協助店舖縮短逾75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾一成。

同時，全家持續擴大自助化設備導入，目前約700間店舖設置自助微波設備、約500間提供自助結帳，且支援Let’s Café、熱狗、茶葉蛋等無條碼商品購買。

龔明鑫 離岸風電 經濟部

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