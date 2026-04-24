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新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

經濟日報／ 記者侯思蘋林海／台北報導
台北車站商場經營權招標案揭曉前，23日市場傳出由新光三越奪得經營權。聯合報系資料照
台北車站商場經營權招標案揭曉前，23日市場傳出由新光三越奪得經營權。聯合報系資料照

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨（23）日市場傳出由新光三越奪得經營權，打敗地主隊微風、統一（1216）與JR日本等九家國內外業者，取得未來15年經營權，並享有八年優先續約權。

不過，新光三越對此低調回應，感謝各界關心，僅表示結果靜待台鐵正式公告。對此結果，地主隊微風集團則表示，須待正式通知後再行評估後續因應。

據了解，該商場主管機關台鐵22日召開評選會議，除了邀請各競標業者答詢，還參考組織與相關實績經驗等六大項評分項目，最後決議由新光三越出線。

台北車站為全台運量最大的交通樞紐，在微風集團長期經營下，商場年營收規模已達約30億元，具備穩定現金流，被業界視為高收益資產。不過，此次標案結果傳出由新光三越勝出，原本擁有「地主優勢」的微風集團在激烈競逐中反而出局，跌破市場眼鏡。

對於得標結果尚未公布卻提前外流，業界普遍感到意外。據悉，新光三越內部尚未接獲相關通知，仍以官方公告為準。市場人士指出，先前投標名單即曾外洩，台鐵曾表態不排除追究責任，此次結果提前曝光，後續恐須進一步釐清相關流程與責任歸屬。

若最終由新光三越取得經營權，市場認為，憑藉其長期深耕新光三越台北站前商圈的經驗，有機會整合既有據點，強化區域商業連結，帶動整體營運效益。

國內百貨龍頭新光三越，儘管去年受台中中港店意外影響，全年營收仍達830億元，持續維持市場領先地位；目前全台共16家分店，展現多元商場經營能力。新光三越總經理吳昕陽日前指出，今年營運以「實體通路、數位體驗、生態圈及永續治理」四箭齊發，期望2026年能往千億元邁進。

業界指出，新光三越在品牌招商、百貨營運經驗及資本規模方面具優勢，若順利取得經營權，後續可望加速台北車站商場優化與轉型。

日本 JR 台北車站

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