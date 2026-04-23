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綠色行動力論壇／蔡逸賢：擴大綠色金融布局

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐銀行協理蔡逸賢。記者杜建重／攝影
永豐銀行協理蔡逸賢。記者杜建重／攝影

永豐銀行協理蔡逸賢昨（23）日表示，在全球邁向淨零與能源轉型的過程中，「韌性」已成為關鍵核心，永豐銀行將持續擴大綠能投融資布局，並透過發行綠色債券動員資本，進一步投入水資源、儲能技術及生質能等領域。

同時永豐銀深化與能源服務公司（ESCO）合作，從單點節能走向多節點整合專案，結合金融槓桿加速能源轉型，朝向打造高韌性、低碳化的能源體系邁進。

蔡逸賢指出，「韌性」概念最早可追溯至1971年學術研究中提出的「生態系統韌性與穩定性」，強調系統在遭遇衝擊後仍能維持運作並快速恢復平衡。他以日本為例說明，311福島核災後，日本大幅調整能源政策，不僅提升再生能源占比目標至五成，更將儲能列為重點產業，透過高額補助與政策引導，加速「光電加儲能」的產業化發展，成功強化電網韌性並提升災後復原能力。

對照台灣現況，蔡逸賢指出，政府已訂定再生能源發展目標，但在電力供應穩定性與系統韌性方面仍有提升空間。永豐銀行於2023年完成國內首宗「光儲」聯貸案，協助產業導入儲能技術。未來將持續透過投融資提升供電韌性，並加大儲能投資，以強化再生能源併網能力與調度彈性。

日本 再生能源 永豐銀

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