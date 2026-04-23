綠色行動力論壇／吳進忠：強化基建調節能力

台電副總經理吳進忠表示，儲能系統已成為支撐電網韌性的核心，不僅能平衡綠電波動，也攸關整體供電穩定，隨著用電結構改變與需求快速攀升，電網面臨前所未有的調度壓力，必須同步強化基礎建設與調節能力。

吳進忠表示，在再生能源快速成長與AI用電需求暴增下，要維持穩定供電，關鍵在於儲能與電網彈性以及多元電源等策略。

吳進忠指出，目前台灣再生能源占比約14%，約295億度電，已有效減少化石燃料使用，不過，由於再生能源「看天吃飯」，供電不穩定，因此必須透過儲能系統，在白天發電充裕時儲電，等到傍晚太陽光電減少、用電需求仍高時再釋放電力，補足缺口。

吳進忠說明，電網韌性主要來自兩大面向，一是發電端的調度彈性，二是儲能與需求管理，近年台電與民間合作，已建置約1,900MW（百萬瓦）儲能容量，並透過虛擬電廠與用電調節機制，提高電網應變能力。

面對AI資料中心等高耗電產業快速成長，吳進忠表示，台電正調整策略，從過去「電網追著用電跑」，轉為「用電靠近電源」，鼓勵資料中心設置於再生能源充足地區，並結合儲能與微電網，降低輸電成本、提升效率。