聽新聞
0:00 / 0:00

綠色行動力論壇／吳進忠：強化基建調節能力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
台電副總經理吳進忠。記者杜建重／攝影
台電副總經理吳進忠。記者杜建重／攝影

台電副總經理吳進忠表示，儲能系統已成為支撐電網韌性的核心，不僅能平衡綠電波動，也攸關整體供電穩定，隨著用電結構改變與需求快速攀升，電網面臨前所未有的調度壓力，必須同步強化基礎建設與調節能力。

吳進忠表示，在再生能源快速成長與AI用電需求暴增下，要維持穩定供電，關鍵在於儲能與電網彈性以及多元電源等策略。

吳進忠指出，目前台灣再生能源占比約14%，約295億度電，已有效減少化石燃料使用，不過，由於再生能源「看天吃飯」，供電不穩定，因此必須透過儲能系統，在白天發電充裕時儲電，等到傍晚太陽光電減少、用電需求仍高時再釋放電力，補足缺口。

吳進忠說明，電網韌性主要來自兩大面向，一是發電端的調度彈性，二是儲能與需求管理，近年台電與民間合作，已建置約1,900MW（百萬瓦）儲能容量，並透過虛擬電廠與用電調節機制，提高電網應變能力。

面對AI資料中心等高耗電產業快速成長，吳進忠表示，台電正調整策略，從過去「電網追著用電跑」，轉為「用電靠近電源」，鼓勵資料中心設置於再生能源充足地區，並結合儲能與微電網，降低輸電成本、提升效率。

壓力 電力 台電

延伸閱讀

三大趨勢推動能源轉型 高仙桂：須強化供電韌性

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

大同智能建置表後儲能系統 客戶成本6年回收

大同智能獲晨欣食品表後儲能暨能源管理系統建置案

相關新聞

擊退微風、統一強敵！傳新光三越拿下北車商場經營權

台北車站商場重新招標，呈現競爭激烈的的八搶一局面，除了營運北車商場19年的微風集團外，還有統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及專攻機場航站的澎坊、新東陽等參與競標。今晚傳出最後由新光三越奪下北車商場未來15年外加8年優先續約的經營權。對此，新光三越回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨（23）日市場傳出由新光三越奪得經營權，打敗地主隊微風、統一與JR東日本等九家國內外業者，取得未來15年經營權，並享有八年優先續約權。

綠能建置進度 穩步前行

經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。

漢來日月行館 「梅之饗宴」上菜

漢來日月行館結合在地「梅鄉」風情，即日起至5月中旬推出「梅之饗宴」，凡入住期間，從迎賓、午茶、晚餐到入室，皆能體驗梅子微酸、微甜與熟韻的多元風味，展開一段「與梅相遇」的低調奢華旅程。

超商雙雄 省工大作戰

在缺工常態化下，超商雙雄積極展開「省工大作戰」，加速改造第一線作業流程。統一超昨（23）日表示，7-ELEVEN門市使用頻次最高的省力化作業包括自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，合計年減近200萬小時工時；全家則指出，導入AI鮮食建議訂購系統後，已協助店舖節省超過75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾一成，成為門市減壓的重要工具。

超商招兵買馬 福利再進化

應對零售業缺工，超商雙雄同步擴大徵才。統一超昨（23）日表示，2026年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部招聘需求；全家也規劃今年直營門市招募千人以上人力、儲備幹部百人，積極補強第一線與管理職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。