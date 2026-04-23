綠色行動力論壇／高飛鳶：支持用電追隨發電

東元電機（1504）總經理高飛鳶昨（23）日指出，在全球地緣政治與極端氣候影響下，能源韌性已成為企業永續核心。東元落實董事長利明献提出的發展願景，定調「電氣化、智慧化、綠能化」策略，透過B2B2S模式協助客戶轉型，強調若無韌性則難以長久成長。

經濟日報與永豐銀行昨日舉辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，最後進行主題座談，題目為「電力韌性催動低碳轉型」，高飛鳶與台電副總經理吳進忠、永豐銀行協理蔡逸賢共同與談。高飛鳶強調供電與用電端責任重大，東元已完成垂直整合，提供供給到消耗端的一站式服務。

針對AI資料中心需求，高飛鳶觀察鄰國競爭激烈，雲端服務商已被要求搭配綠電。他支持「用電追隨發電」，建議中心靠近電源端以降低輸配電成本，並整合智慧調度系統，利用AI解決再生能源間歇性帶來的跳電風險，確保營運穩定。

在內部減碳上，東元採取由內而外策略，設定2030年減碳50%目標。高飛鳶分享全球據點自建綠能系統，並推動每噸最高1,600元「內部碳價」，將碳費回流至減碳工程，賦予部門實質誘因，進而帶動供應鏈碳盤查。