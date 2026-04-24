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綠色行動力論壇／劉慧啓：科技化儲能強韌電網

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑新智能總經理劉慧啓。記者杜建重／攝影
台塑新智能總經理劉慧啓。記者杜建重／攝影

台塑新智能總經理劉慧啓昨（23）日表示，台灣建構智慧儲能新藍海，有四大必要項目必須執行，一是節能減碳的必要，二是發展AI備援電力之必要，三是強化綠電韌性之必要，四是國家競爭力之必要。台灣是全球重要的AI科技島，一定要重視儲能產業的發展。

劉慧啓昨天以「智慧儲能新藍海─下一個能源主導權的關鍵戰場」為題發表演講。他表示，過去一年多來全世界面臨三大變數，包括對等關稅、AI的崛起、以及地緣政治與能源衝擊。

劉慧啓說明，自去年4月美國啟動對等關稅後，許多國家開始思考重新規劃產業鏈，包括台灣在內開始重視本土產業鏈發展；此外，從2024年下半年到2025年AI突然爆發，AI來自算力，算力來自電力，接下來要關注的是穩定電力從哪裡來；第三是地緣政治與能源衝擊，上一次能源危機發生在1990年的波灣戰爭，當時主要談的是傳統能源，現在則必須思考新能源搭配傳統能源，才能支撐未來產業發展與節能減碳。

劉慧啓指出，面對AI Data Center的發展，要支持其穩定運作一定要確保能源供應，在此前提下儲能已經是必要條件，而不是選擇題。他更希望國人能記住以下重點：第一，新能源沒有回頭路，因為全球暖化問題仍然存在；第二，AI時代一定要解決電力來源問題；第三，儲能，尤其是科技化儲能，是提升電網韌性的關鍵。

人類文明發展至今已進入第三次工業革命，劉慧啓表示，第三次工業革命的核心在於電力管理、儲能與AI應用的結合，有別於前兩次工業革命，能源的供給除了石油與天然氣之外，還需要掌握發電、儲能、電網調度，以及能源交易平台的能力，台灣只要能掌握這些能力，也有機會打破大國的壟斷成為參與者。

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