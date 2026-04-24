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綠色行動力論壇／賴建信：能源轉型以A&I為核心

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
經濟部常務次長賴建信。記者杜建重／攝影
經濟部常務次長賴建信。記者杜建重／攝影

經濟部常務次長賴建信昨（23）日表示，台灣未來關鍵在於推動以A&I為核心的能源轉型，穩定且可負擔的電力，不僅是支撐產業升級的基礎，更是國家競爭力核心，政策推動須兼顧供電穩定與價格可負擔性（Affordable），電力已如同空氣與水，成為民眾生活不可或缺（Indispensable）的資源。

賴建信昨天發表專題演講，主題為「多元綠能新戰略」，他說過去人類依賴自然資源，但如今幾乎所有經濟活動都需電力驅動，能源角色已全面轉變。他並引用科幻作家艾西莫夫的預言，指出電力與電腦早已進入日常生活，且發展速度遠超預期。

他指出，AI時代下「算力就是國力」，而算力背後就是電力需求，依國際能源署（IEA）觀察，全球電力需求持續成長，新增需求多由再生能源支撐，尤其AI帶動資料中心用電快速增加，未來綠電將成為主要電力來源之一。

賴建信表示，台灣近十年綠電占比已成長近三倍，但仍不足支應AI與產業發展需求，根據規劃，未來將持續擴充電力供給，包括新增燃氣機組約12.2GW，並推動綠電建設，2032年綠電裝置容量預估可達51.9GW，以支撐半導體及AI產業用電需求。

在能源安全方面，他指出，中東戰事使全球能源供應風險升高，經濟部已採取最保守策略，假設來自波斯灣的油氣供應中斷，提前盤點替代來源，目前已掌握未來90天供應調度。

在政策方向上，賴建信表示，經濟部將以「鏈結、轉型、去風險」三大策略推動能源轉型，其中，鏈結強調跨部會整合與資源協調；轉型則透過市場競爭機制、推動綠能、儲能與微電網發展；去風險則透過金融工具降低投資門檻，包括國家融資保證機制最高達1,560億元，並搭配中小企業信保及保險資金導入，強化綠能投資動能。

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