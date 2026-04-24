綠色行動力論壇／曹為實：智慧綠能驅動新紀元

永豐銀行董事長曹為實昨（23）日表示，隨著AI技術快速發展，全球經濟成長模式正被重新定義，而支撐AI運算的電力需求同步飆升，尤其是低碳、穩定的綠色電力更顯關鍵。他並強調，未來「國力＝電力Ｘ算力」。

經濟日報、永豐銀行昨日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，曹為實以「綠色金融活絡綠色能源」為題發表專題演講，聚焦綠色電力與人工智慧（AI）驅動下的「智慧」與「新紀元」。

曹為實談話重點

曹為實表示，「智慧」不僅是科技進步，更代表以高效率、低汙染的方式，在缺電或能源不均地區提供穩定發電與精準分配能力，讓能源使用從傳統供應導向，邁向數據驅動的智慧調度。 談及「新紀元」的意涵，他指出，當前全球面臨中東衝突、俄烏戰爭及貿易壁壘升溫等多重不確定性，能源安全已與國家安全高度連結。他以伊朗與烏克蘭為例，說明在戰爭與動亂中，電力基礎設施遭破壞將直接衝擊民生與產業運作，凸顯建立具韌性的電力系統刻不容緩。

面對全球「高不確定性」環境，曹為實分析，關稅壁壘與地緣政治風險升溫，使國際經濟呈現「多塵世界」（dusty world）特徵。然而，台灣憑藉在AI晶片與硬體供應鏈的領先優勢，仍具備強勁成長動能，但電力供應不足已成為結構性隱憂。尤其在再生能源占比仍偏低情況下，綠電擴充速度亟待加快。

曹為實進一步說明，綠色電力的發展須從「創造、維持與分配」三大面向同步推進，包括擴大再生能源建置、導入儲能系統以平衡供需，以及透過數位技術優化輸配電效率，降低能源浪費並提升整體可用性。

金融角色方面，永豐金控已提出以永續為核心的發展藍圖，透過「以身作則」、「金融工具」與「市場力量」三大策略，加速綠能轉型。具體作法包括積極投入太陽能融資、發展碳管理與碳權交易服務，以及推動綠能資產證券化，讓更多資金投入綠色基礎建設。此外，永豐亦持續擴大綠電交易平台規模，並布局儲能、虛擬電廠與智慧電網等新興領域，期望建立完整電力生態系。

曹為實指出，未來電力系統將不再只是單向供應，而是透過智慧調度與市場機制，形成高度彈性且具韌性的能源網絡。此外，台灣正推動亞洲資產管理中心發展，未來可透過發行台幣計價的綠色金融商品，不僅有助於留住國內資金，也能吸引國際投資人參與台灣能源轉型。