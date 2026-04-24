聽新聞
0:00 / 0:00

綠色行動力論壇／曹為實：智慧綠能驅動新紀元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐銀行董事長曹為實。記者杜建重／攝影
永豐銀行董事長曹為實。記者杜建重／攝影

永豐銀行董事長曹為實昨（23）日表示，隨著AI技術快速發展，全球經濟成長模式正被重新定義，而支撐AI運算的電力需求同步飆升，尤其是低碳、穩定的綠色電力更顯關鍵。他並強調，未來「國力＝電力Ｘ算力」。

經濟日報、永豐銀行昨日共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，曹為實以「綠色金融活絡綠色能源」為題發表專題演講，聚焦綠色電力與人工智慧（AI）驅動下的「智慧」與「新紀元」。

曹為實談話重點
曹為實談話重點

曹為實表示，「智慧」不僅是科技進步，更代表以高效率、低汙染的方式，在缺電或能源不均地區提供穩定發電與精準分配能力，讓能源使用從傳統供應導向，邁向數據驅動的智慧調度。 談及「新紀元」的意涵，他指出，當前全球面臨中東衝突、俄烏戰爭及貿易壁壘升溫等多重不確定性，能源安全已與國家安全高度連結。他以伊朗與烏克蘭為例，說明在戰爭與動亂中，電力基礎設施遭破壞將直接衝擊民生與產業運作，凸顯建立具韌性的電力系統刻不容緩。

面對全球「高不確定性」環境，曹為實分析，關稅壁壘與地緣政治風險升溫，使國際經濟呈現「多塵世界」（dusty world）特徵。然而，台灣憑藉在AI晶片與硬體供應鏈的領先優勢，仍具備強勁成長動能，但電力供應不足已成為結構性隱憂。尤其在再生能源占比仍偏低情況下，綠電擴充速度亟待加快。

曹為實進一步說明，綠色電力的發展須從「創造、維持與分配」三大面向同步推進，包括擴大再生能源建置、導入儲能系統以平衡供需，以及透過數位技術優化輸配電效率，降低能源浪費並提升整體可用性。

金融角色方面，永豐金控已提出以永續為核心的發展藍圖，透過「以身作則」、「金融工具」與「市場力量」三大策略，加速綠能轉型。具體作法包括積極投入太陽能融資、發展碳管理與碳權交易服務，以及推動綠能資產證券化，讓更多資金投入綠色基礎建設。此外，永豐亦持續擴大綠電交易平台規模，並布局儲能、虛擬電廠與智慧電網等新興領域，期望建立完整電力生態系。

曹為實指出，未來電力系統將不再只是單向供應，而是透過智慧調度與市場機制，形成高度彈性且具韌性的能源網絡。此外，台灣正推動亞洲資產管理中心發展，未來可透過發行台幣計價的綠色金融商品，不僅有助於留住國內資金，也能吸引國際投資人參與台灣能源轉型。

科技 董事長 綠能

延伸閱讀

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

009819掛牌首日暴漲25％大幅溢價 後市留意三大風險

信邦攜手威杰能源推動氫能應用 打造綠色能源解決方案生態系

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

相關新聞

擊退微風、統一強敵！傳新光三越拿下北車商場經營權

台北車站商場重新招標，呈現競爭激烈的的八搶一局面，除了營運北車商場19年的微風集團外，還有統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及專攻機場航站的澎坊、新東陽等參與競標。今晚傳出最後由新光三越奪下北車商場未來15年外加8年優先續約的經營權。對此，新光三越回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨（23）日市場傳出由新光三越奪得經營權，打敗地主隊微風、統一與JR東日本等九家國內外業者，取得未來15年經營權，並享有八年優先續約權。

綠能建置進度 穩步前行

經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。

漢來日月行館 「梅之饗宴」上菜

漢來日月行館結合在地「梅鄉」風情，即日起至5月中旬推出「梅之饗宴」，凡入住期間，從迎賓、午茶、晚餐到入室，皆能體驗梅子微酸、微甜與熟韻的多元風味，展開一段「與梅相遇」的低調奢華旅程。

超商雙雄 省工大作戰

在缺工常態化下，超商雙雄積極展開「省工大作戰」，加速改造第一線作業流程。統一超昨（23）日表示，7-ELEVEN門市使用頻次最高的省力化作業包括自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，合計年減近200萬小時工時；全家則指出，導入AI鮮食建議訂購系統後，已協助店舖節省超過75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾一成，成為門市減壓的重要工具。

超商招兵買馬 福利再進化

應對零售業缺工，超商雙雄同步擴大徵才。統一超昨（23）日表示，2026年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部招聘需求；全家也規劃今年直營門市招募千人以上人力、儲備幹部百人，積極補強第一線與管理職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。