全國大飯店御粽禮袋逆勢「凍漲」 搶攻千元有找送禮市場

面對國際原物料價格波動、餐飲業調漲壓力日增，台中在地經典標竿全國大飯店，今年端午節決定逆勢抗漲！飯店宣布「御粽禮袋」延續去年定價，以「凍漲策略」守護老饕味蕾。

今年主廚團隊將飯店靈魂名菜「江浙紅燒肉」與「奢華鮮鮑」大氣入粽，祭出早鳥優惠與大宗訂購專案，正式插旗「千元有找」的企業送禮市場。

全國大飯店指出，在通膨環境下，消費者採購決策趨於理性，除了價格外，更重視品牌信任度與整體質感。今年「御粽禮袋」每組6入，三款風味各兩顆，展現飯深厚餐飲底蘊。

其中，「飄香一品粽」選用飯店45年傳承的招牌上海紅燒肉，將軟嫩入味的五花肉油脂融入 Q彈糯米，搭配鮑魚角、珠貝、鹹蛋黃，完美重現經典江浙老味道。

「XO鮑魚御粽」豪邁封藏整顆鮮彈鮑魚，搭配秘製XO醬拌炒，港粵奢華風味躍然舌尖。「蒔光本味粽」嚴選優質豬肉、芋頭與日曬菜脯等在地家常食材慢慢堆疊，回歸樸實粽香，喚醒傳統端午情懷。

在百物齊漲的年代，全國大飯店以實際行動與消費者站在一起，展現台中地標飯店的誠意。全國大飯店今年不僅堅持凍漲，還附贈質感保冷袋，兼具環保實用與贈禮體面感。

全國大飯店表示，「御粽禮袋」每組定價1,280元，凡於5月31日前完成付款，即享早鳥優惠價1,080元；若單筆訂購達20組以上，每組更直接降至980元，讓企業客戶在千元預算內也能致贈最尊榮的五星質感禮盒。

此外，針對勤美生活APP會員，或持國旅卡訂購的客戶，還加贈銀耳露乙份，讓端午贈禮更增添一份清爽心意。

名廚紅燒肉、頂級鮮鮑入粽！全國大飯店御粽禮袋逆勢凍漲，搶攻千元有找送禮市場。業者提供