亞昕織御開工 台中捷運南屯站「出站即到家」蟬聯房市焦點

台中捷運綠線通車多年，隨著政府捷運都市計畫正式啟動，沿線房市進入「捷運宅」戰國時代。亞昕集團（5213）看準南屯五期核心地段價值，於23日舉行總銷75億元指標大案「亞昕織御」開工動土典禮。

該案自2025年9月進場以來，憑藉「捷運南屯站」的無敵地段優勢，成交熱度持續蟬聯區域焦點，展現強勁品牌號召力。基地位於被當地人譽為「富人區」的南屯五期，最核心的競爭力莫過於與捷運南屯站「零距離」銜接。

亞昕國際董事長姚政岳於開工典禮上提到，一個好的個案除了產品定位、銷售策略之外，土地的選址也是相當重要。「亞昕織御」擁有好的地段、交通建設、生活機能，街廓環境也相當吸引人，產品在市場上極具保值性。

亞昕集團向來重視建築品質，禮聘日本建築權威田中純夫擔任營造顧問，並集結建築師許獻叡、結構技師張盈智、公設美學王思敏及景觀設計師許富居等頂尖團隊聯手操刀。全案公設規劃極具亮點，頂樓設置長達25米的凌空無邊際泳池，搭配頂級SKY LOUNGE，打造國際飯店式的居住質感。

現場專案經理劉偉立表示，該案真正實踐「出站即到家」的夢想，步行至捷運站僅需約60 秒。從南屯站出發，一站可抵文心森林公園，三站直通市政府特區，更可一線直達台中高鐵站，享有「三鐵共構」的交通樞紐優勢。

劉偉立分析，台灣房市發展趨勢與日本日益相似，蛋黃區地段具備強大保值增值實力。該案客層輪廓主要涵蓋金融業、自營商、科技業、醫生及軍公教等高素質族群。因鄰近中山醫，吸引不少金融銀行及壽險業客戶進行資產配置，亦有醫生將此作為中間開刀或是準備上診前的休息空間。

此外，買盤屬於全省性，吸引許多中科及新竹科技業大老關注。目前外區客戶與台中在地客戶占比接近一半，約為60%在地客，40%為外區客。

劉偉立進一步觀察，住慣五期的居民往往對區域有極高黏著度，中小坪數的「亞昕織御」便成為這類「二代置產」的最佳選擇，既能保有五期的門牌價值與學區優勢，又能享受飯店式的現代化管理。

新聯陽實業總經理張俊杰於開工典禮上表示，「亞昕織御」從去年9月公開之後，曾創下一個月600組來客，市場消費者反應非常熱絡。張俊杰說，雖然現在受到政策打壓，市場比較冷淡，但目前受消費者關注的個案，須具備三個條件：品牌、地段及產品。

而南屯區本身就是一個非常優質的住宅區，隨著台中捷運路網成形之後，捷運的條件會更加分。亞昕集團將其飯店經營心得導入住宅的規劃，讓住戶能以不高的總價，享受星級酒店的公設，客人算是非常有福氣。

維昕國際董事張維珍也分享，團隊花了一年多時間進行艱辛的土地整合，開工對亞昕而言，不只是工程的開始，更是對這塊土地正式承擔責任的起點。

她強調，隨著今日動土儀式圓滿完成，「亞昕織御」憑藉著地段稀缺性與精工品質，勢必成為南屯五期最具代表性的生活地標，巴期待未來落成後能引領區域房市持續穩定發展。

亞昕織御開工動土典禮貴賓雲集，象徵捷運南屯站旁的新地標正式啟動。記者宋健生／攝影

新聯陽總經理張俊杰分享具備「品牌、地段、產品」三要素個案，較獲消費者青睞。記者宋健生／攝影

亞昕織御由日籍顧問田中純夫與頂尖建築團隊聯手操刀，外觀設計展現國際建築美學。記者宋健生／攝影