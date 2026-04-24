智慧經營／漢來美食董事長林淑婷：AI賦能 優化食材運用

漢來美食（1268）董事長林淑婷掌舵20個餐飲品牌、52家餐廳，她從基層出發，不但把餐飲做到味蕾的滿足，更做到人脈的長線經營，漢來美食的每家餐廳都有濃濃的人味，這位堅毅的女性領導者，近來正為漢來注入最冷靜、最精準的能量——AI賦能。

數據分析 精準採購決策

林淑婷指出，面對餐飲業普遍缺工與營運效率壓力，漢來美食兩年前即啟動AI轉型，目前已建置AI語音訂位、人體向量辨識及AI廚餘辨識三大系統，全面導入前後場營運。以高雄漢來海港自助餐廳為示範場域，透過AI廚餘辨識系統，利用攝影鏡頭與磅秤設備，即時分析剩食種類與重量，並進行數據統計。實際導入五個月後，每人平均廚餘量由140公克大幅降至52公克，顯著提升食材運用效率。

此外，透過數據分析，系統可精準掌握熱門與滯銷菜色，協助廚房優化備料與採購決策，降低過去仰賴經驗判斷的誤差，進一步提升營運精準度。

在前場服務方面，漢來美食導入人體向量辨識技術，分析顧客年齡、性別及取餐動線。數據顯示，自助餐主要客群平均年齡約32歲，男性占比約六成，且偏好取餐順序以日料、海鮮及熟食為主。相關數據已應用於餐檯配置與出餐比例調整，提升顧客體驗與營運效率。

訂位系統亦同步升級。過去全台七家海港自助餐廳每年電話訂位量高達130萬通，但接聽率僅約五成。導入AI語音助理後，四個月內已服務近五萬分鐘通話時間，有效紓解尖峰時段壅塞問題，並提升約20%的人力調度彈性，使門市人力得以回歸現場服務。

在客戶關係管理方面，漢來美食也積極評估導入AI客服系統，強化客訴即時回應能力，目標縮短處理時間並提升顧客滿意度。

營運表現方面，漢來美食2025年營收達62億元，稅後淨利4.27億元，年增約5%，每股盈餘10.12元，連續兩年賺進一個股本，創下歷史新高，展現穩健成長與財務韌性。

展望2026年，漢來美食將加速展店與品牌布局，全年規劃十家新展店與改裝工程，重點布局台北與台中大型商場與活動場域。包括4月台中漢神洲際購物廣場將同步開出漢來名人坊、上海湯包及蔬食品牌「樂蔬」，5月進駐台北大巨蛋設立名人坊及福園台菜分店；此外，高端自助餐品牌「島語」也將於下半年在台中與台北推出第三與第四據點。

智慧餐飲 拉高顧客滿意

林淑婷表示，新店布局將鎖定高人流據點，結合品牌力與場域優勢，預期可帶動營收成長；同時，既有門店也將持續改裝升級，提升坪效與消費體驗，確保整體營運動能。

業界分析，漢來美食具備少見的多品牌整合能力，涵蓋自助餐、中餐、宴會與蔬食等多元業態，能有效分散市場風險。其中，自助餐品牌提供穩定人流，中餐品牌滿足家庭與商務需求，宴會業務則強化高端市場布局，形成完整營運結構。

在AI導入與品牌擴張雙軸推動下，漢來美食不僅提升營運效率，也成功將高端餐飲服務轉化為可規模化的商業模式。隨著智慧餐飲持續深化，市場普遍看好其在台灣餐飲產業中的領先地位，並有望成為未來餐飲數位轉型的重要典範。