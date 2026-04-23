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多家巨頭搶金雞母！傳拿下台北車站商場經營權 新光三越回應了

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擊退微風、統一強敵！傳新光三越拿下北車商場經營權

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北車站商場標案，今晚傳出最後由新光三越出線。聯合報系資料照
台北車站商場標案，今晚傳出最後由新光三越出線。聯合報系資料照

台北車站商場重新招標，呈現競爭激烈的的八搶一局面，除了營運北車商場19年的微風集團外，還有統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及專攻機場航站的澎坊、新東陽等參與競標。今晚傳出最後由新光三越奪下北車商場未來15年外加8年優先續約的經營權。對此，新光三越回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

但這個消息其實讓業界頗意外，原本呼聲最高的業者，包括既有經營者、經營北車商場長達19年的微風廣場（合約將於今年7月24日到期），還有傳出在權利金與投資金額重金加碼的統一集團，以及有日本車站商場豐富經驗的JR東日本。

根據今晚傳出的最終結果，最終由新光三越出線，以些微差距打敗微風、JR東日本及統一集團。而新光三越獲得評選委員青睞的關鍵，正是新光三越的百貨龍頭地位，具備多家台北市百貨經營優勢。

對於評選結果，台鐵強調無法透露結果，僅表示會擇期公告。若新光三越成功在眾多強敵中突圍，成功入主北車商場，在此耕耘長達19年的「微風北車」時代將畫下句點，進入新局面。

台鐵 統一集團 新光三越 微風集團 台北車站

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