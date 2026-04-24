台北車站商場重新招標，呈現競爭激烈的的八搶一局面，除了營運北車商場19年的微風集團外，還有統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及專攻機場航站的澎坊、新東陽等參與競標。今晚傳出最後由新光三越奪下北車商場未來15年外加8年優先續約的經營權。對此，新光三越回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

2026-04-23 22:01