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賴正鎰再掌旅館公會
中華民國觀光旅館商業同業公會昨（23）日召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰昨日以高票當選理事長；並且向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次的目標。」
賴正鎰再度披掛上陣擔任全國觀光旅館公會理事長，台灣觀光業苦八、九年，未來將與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊。兩岸重啟觀光旅遊，不僅人流與金流增加，航班與交通需求就會提高，唯有兩岸和平穩定發展，其他國家觀光客看在眼裡，覺得到台灣旅遊是安全的，才會更放心到台灣觀光。
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