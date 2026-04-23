快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

momo下單290元 小七、全家取貨免運 「低門檻免運」上線

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用。圖／momo購物網提供
momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用。圖／momo購物網提供

momo富邦媒（8454）表示，網購族最怕的不是等包裹，是為了湊免運多花冤枉錢，因此momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用，聯手7-ELEVEN與全家便利商店，讓消費者不管是買一罐洗面乳、補一包零食，日常生活的小東西，都能免運超取，不必再為湊單而煩惱。

momo觀察，不少買家結帳時只差一點點免運，最後乾脆再多買一樣；也有人為了免運，不是等活動日、就是找免運券，最後乾脆放棄下單。momo此次將門檻下修至290元，回應日常補貨需求，讓每一筆消費回歸真實，也讓購物決策更輕鬆直覺。

momo指出，免運服務先於mo店+試行，上線後免運店家訂單數成長近一成，超取訂單數上線後成長約20%，顯示低門檻免運不僅帶動訂單，也直接改變取貨行為。momo隨即將機制擴大至全站商品。本次免運方案涵蓋全站數百萬件商品，從進口零食、日常食品、保養品到流行服飾皆適用，讓日常購物從「計畫性採購」延伸為「即時生活支援」，小額購物也有完整選擇。

超商取貨更配合消費者的生活時間表，momo表示，下單後不用在家等包裹，也不用配合配送時間。不論是通勤途中、下班回家，或周末外出，都能順路到超商取貨，把網購變成一件隨手完成的小事。

momo此次串聯7-ELEVEN與全家便利商店，並支援i郵箱、OK、萊爾富與myfone門市，全台超過萬個取貨點，讓消費者可以依自己的節奏決定何時、在哪裡領件。早上上班順路取、晚上再去拿，或周末一次領回，都不需要再配合配送時間。

除了免運優惠，momo指出同步結合超商通路推出門市加碼活動。5月19日至22日，於7-ELEVEN取貨單筆滿399元送甜辣醬炸雞、於全家取貨單筆滿399元享50元折扣；5月底前，於7-ELEVEN單筆滿千元送夢幻雞翅、於全家單筆滿千元送經典人氣雙手卷，好禮數量有限。

富邦媒體科技電商資深副總洪偉釗表示，「消費者的購物節奏正在改變，我們看到購物場景從囤貨型轉向即時補給型。290元免運是momo回應這個節奏的一步，也讓小額購物能更輕鬆完成」。

隨著小額、多次、即時的消費模式逐漸成為日常，momo指出，電商競爭也從價格與品類，延伸到能否貼近消費者的生活動線。momo以試行數據為基礎擴大至全站，持續優化不同情境下的取貨與配送體驗，讓網購更自然融入日常生活。

超商 momo

延伸閱讀

超商減門市勞務 統一超年省200萬工時、全家訂貨省75%

7-11智能改造推全新「自取微型倉」！加快取貨速度70%

博客來推「全民閱讀計畫」 進駐7-ELEVEN全台逾7,000家門市

「全電商」App升級改版 限時「21元爆殺品」開搶 iPhone 8%回饋無上限

相關新聞

momo下單290元 小七、全家取貨免運 「低門檻免運」上線

momo富邦媒（8454）表示，網購族最怕的不是等包裹，是為了湊免運多花冤枉錢，因此momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用，聯手7-ELEVEN與全家便利商店，讓消費者不管是買一罐洗面乳、補一包零食，日常生活的小東西，都能免運超取，不必再為湊單而煩惱。

賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長 力拚2,000萬名觀光客來台

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣。賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次的目標」。

不是「磁磚雨」 台灣陶瓷公會正名：是「水泥塊或外牆結構體脫落」

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

新竹喜來登端午粽禮鮑魚、干貝澎派全入餡 5月5日前享早鳥優惠

丙午馬年端午節將至，各大飯店陸續推出節慶美食─端午粽，除了傳統經典口味，更研發多種創意新口味，也將中式小吃、名菜入餡包粽。新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出單顆端午粽及粽子禮盒銷售專案，為民眾準備應景送禮、自用相宜的五星粽禮。另5月5日前預購粽子禮盒，可享早鳥優惠價。

地籍圖重測後面積相差快2分地 屏縣府籲地主務必到場指界

「土地重測後，面積竟差了2000平方公尺！」屏東縣政府推動日治時期的地籍圖重測，目前已完成逾60萬筆土地、逾8萬公頃的測量；有民眾重測後土地面積竟相差約2分地，直呼誇張。縣府地政處提醒，重測時地主務必要到場指界，保障自己的權益。

板橋富豪社區海砂屋自主都更案開工 住戶嘆：真的不容易

都更困難，新北市專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案，今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜受邀到場。更新會成員直言「都更真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但感謝住戶團結，還有市府提供各項輔導與補助，希望能夠早日完工、早日回家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。