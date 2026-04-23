momo下單290元 小七、全家取貨免運 「低門檻免運」上線

momo富邦媒（8454）表示，網購族最怕的不是等包裹，是為了湊免運多花冤枉錢，因此momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用，聯手7-ELEVEN與全家便利商店，讓消費者不管是買一罐洗面乳、補一包零食，日常生活的小東西，都能免運超取，不必再為湊單而煩惱。

momo觀察，不少買家結帳時只差一點點免運，最後乾脆再多買一樣；也有人為了免運，不是等活動日、就是找免運券，最後乾脆放棄下單。momo此次將門檻下修至290元，回應日常補貨需求，讓每一筆消費回歸真實，也讓購物決策更輕鬆直覺。

momo指出，免運服務先於mo店+試行，上線後免運店家訂單數成長近一成，超取訂單數上線後成長約20%，顯示低門檻免運不僅帶動訂單，也直接改變取貨行為。momo隨即將機制擴大至全站商品。本次免運方案涵蓋全站數百萬件商品，從進口零食、日常食品、保養品到流行服飾皆適用，讓日常購物從「計畫性採購」延伸為「即時生活支援」，小額購物也有完整選擇。

超商取貨更配合消費者的生活時間表，momo表示，下單後不用在家等包裹，也不用配合配送時間。不論是通勤途中、下班回家，或周末外出，都能順路到超商取貨，把網購變成一件隨手完成的小事。

momo此次串聯7-ELEVEN與全家便利商店，並支援i郵箱、OK、萊爾富與myfone門市，全台超過萬個取貨點，讓消費者可以依自己的節奏決定何時、在哪裡領件。早上上班順路取、晚上再去拿，或周末一次領回，都不需要再配合配送時間。

除了免運優惠，momo指出同步結合超商通路推出門市加碼活動。5月19日至22日，於7-ELEVEN取貨單筆滿399元送甜辣醬炸雞、於全家取貨單筆滿399元享50元折扣；5月底前，於7-ELEVEN單筆滿千元送夢幻雞翅、於全家單筆滿千元送經典人氣雙手卷，好禮數量有限。

富邦媒體科技電商資深副總洪偉釗表示，「消費者的購物節奏正在改變，我們看到購物場景從囤貨型轉向即時補給型。290元免運是momo回應這個節奏的一步，也讓小額購物能更輕鬆完成」。

隨著小額、多次、即時的消費模式逐漸成為日常，momo指出，電商競爭也從價格與品類，延伸到能否貼近消費者的生活動線。momo以試行數據為基礎擴大至全站，持續優化不同情境下的取貨與配送體驗，讓網購更自然融入日常生活。