會計師看時事／消費品賽道改變 面臨七挑戰

全球消費品產業正處於結構性轉折點。人口結構變化、地緣政治升溫、永續轉型壓力、AI快速演進，正重塑產業競爭邏輯。過去追求廣度、規模與最佳化的成長模型，逐步讓位給「聚焦、速度與敏捷」的新法則。勤業眾信《2026消費品產業調查報告》中歸納七項關鍵挑戰，提供企業制定策略參考。

一、價值導向消費成為新常態

隨著消費行為的改變，消費者購物更重視「價格是否合理反映價值」；多數企業管理層把這視為長期結構變化，企業因此須在各價格帶交付「超值感」，讓消費者明確感知到該品牌（產品）在這個價位的獨特價值，定價策略從成本導向轉向價值導向。

二、在不確定的世界裡，「敏捷勝過最佳化」

地緣政治與關稅震盪，追求單一「最佳成本」的模型相較脆弱；企業競爭力不再只來自效率，而是來自可轉向的能力，包括供應鏈在地化、多節點布局與產品組合彈性設計。

三、產品聚焦取代規模擴張

在去全球化與供應鏈縮短的大勢下，對經營團隊而言，更穩健的解法是聚焦於高成長潛力的核心類別，透過簡化後更高的效率、更快的創新周期、更強的消費者關聯性，以更少的複雜度，更快把資本與產品推到最有潛力的市場以鎖住成長與獲利。

四、組織架構將走向精簡化與自動化

未來競爭將取決於決策速度，企業須將可規則化工作交給AI與自動化處理，使組織結構更扁平、決策更直接，以利市場洞察、制定產品決策到推出產品行動快速進行。能將「簡化×AI」內建為日常作業系統的企業，將搶得速度與韌性的雙重紅利。

五、成長與人力擴張脫鉤

「人數增加≠產出增加」，在運算成本持續下降、勞動成本趨升的趨勢下，企業將以更少的人事擴張負擔更大的產出。關鍵是讓AI接手可程式化、可重複的工作，使人才專注於創造力、判斷力與創造價值的角色上。

六、價值鏈重新談判

零售商與品牌商的版圖正在重塑，零售商的自有品牌產品銷售持續增長，加上零售商握有第一方消費者數據，消費品產業與零售商需「深度合作」（如資料共享、共同創新、聯合業務規劃），以「為消費者創造更多價值」作為共同使命，穩固新價值鏈中的地位。

七、AI代理重塑供需互動

傳統搜尋已逐漸被聊天式AI取代成為消費者搜尋商品的入口。故產品資料與敘事需要結構化以確保產品能被機器理解與推薦。

未來行銷代理、零售代理與消費者代理將在少人或無人介入下完成交易，當供需兩端都由AI代理驅動，能最先讓「資料可被機器理解、交易可被機器發起、價值可被機器衡量」的企業，將最先搶得商機。

面對2026年，建議企業彙整並落地成三個務實承諾。首先，重設價值主張以「價值感知定價×成本感知價值」為軸，讓每一次提價、促銷與創新都能被消費者感覺到「更值得」。其次，打造雙向敏捷，供應端以在地化、多節點與可替換設計換取韌性，市場端以聚焦產品類別與價值導向通路換取速度。第三，讓AI從工具升級為作業系統簡化組織、集中關鍵資料，縮短「決策到上架」的路徑，讓人力回到價值創造。

規則正在改寫，賽道在位移。唯有在不確定的環境中做出清晰取捨、以數據與紀律推動轉型，企業將不只穿越波動，更能掌握下一輪成長主動權。