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職感心教練／擺脫閒置焦慮 化為成長契機

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

當原本滿檔的專案時程戛然而止，從緊湊的工作節奏步入突如其來的空窗期，你是否會感到莫名心慌，甚至開始懷疑自我價值？該如何克服這種「閒下來」的罪惡感？

我有一位習慣於高強度專案節奏的朋友，最近因公司重新評估策略，而擱置了他所負責的計畫，讓他陷入嚴重的「閒置焦慮」。我請他切換視角，思考一個問題：「有什麼東西是每個人都擁有，且能公平掌握的？」他回答：「陽光、空氣與時間，而時間是自己最能把握的。」

很多人常誤以為「閒下來」等於「停擺」、「休息」等於「懈怠」，對於突然多出來的時間，一下子失去了方向與重心，身體雖然慢下來，心裡卻因無所適從而感覺焦慮。

其實，這段空檔是你終於重奪主導權，能夠「主動選擇」要把精力投注在何處的最佳時機。

雖然如此，朋友分享在周一早上打開電腦，發現沒什麼急件時，那種空虛感還是很真實，明明不是他自己的問題，卻很擔心被貼上「薪水小偷」的標籤。這段時間到底該做什麼，才對得起公司與自己呢？

既然已經擁有「主動選擇權」，我建議他可以從三個維度來重新布局：

一、優化系統：重整「重要但不緊急」的事務。

當你在忙碌的時候，為了趕進度、完成任務，流程往往是「看看就好」，無暇反思如何落地執行，趁此空檔正好可以重整並優化；也是處理那些被擱置但具備長期價值（重要但不緊急）事務的最好時機。

二、補強技能：建構屬於你的護城河。

回想過去是否曾經覺得「如果我會某某工具就好了」，例如當前AI幾乎已是人人不可或缺的標配；或者「本來想要去取得某些證照，因為沒時間而暫時放棄」？利用這段時間精進技能或取得相關證照，能讓你在下一個專案啟動時，擁有更強大的戰鬥力。

三、穩定內心：鍛鍊面對高壓時的心理韌性。

提升了技能，別忘了也要照顧自己內心健康。繁忙時，我們時常處於戰鬥狀態，壓力與情緒隨事態起伏，沒時間能夠好好安頓一下內心。此時正是透過閱讀、冥想或練習書法等方法，來安頓內心的絕佳機會。唯有心境穩定，才能在未來的挑戰中保持冷靜。

忙碌時，讓我們在工作中學習與成長；空閒時，則讓我們好整以暇，鍛鍊身心靈，以成就更完整、更強大的自己絕佳時機。

焦慮

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