聽新聞
0:00 / 0:00

老園丁耕讀筆記／把方法變行動 補足知行落差

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）

一場董事會散場後的餐敘，往往比會議本身更接近真相。那天，幾位董事談笑間聊到退休生活。老田語氣平靜卻直擊人心：退休後最難的不是少了工作，而是要重新學會「過日子」，包括時間如何安頓、角色如何轉換、與家人伴侶如何再磨合等，都是新挑戰。

他坦言，自己這段期間大量使用網路與AI查資料，讀了無數文章、雜誌與專業期刊；在知識層面，他早已「武裝到牙齒」，但真正回到每天的生活場景，才發現「知道」和「做到」之間，隔著一道很深的溝。

他更笑：年少時常聽孫中山說「知難行易」，如今覺得更貼切的是「知易行難」。資訊再多，缺的卻是持續行動的能力。

一旁人資長聽了立刻點頭接話，語氣裡帶著無奈：「公司每年投入大量資源做教育訓練，主管出席率不低、課程也紮實，可是課上得多，行為改變卻未必跟上。學習像填鴨，真正改變卻遲遲不來。」

這時，曾任IBM總經理的董事笑了笑，語氣沉穩又有份量：國外企業近年大力導入「教練式輔導（Coaching）」制度，就是為了補足『知行落差』。培訓讓人懂，Coaching讓人做；前者傳授知識，後者轉化行為。」她放下刀叉，目光掃過每個人，「在知識爆炸、變動加速的年代，企業競爭力不在於學得多快，而在於改得多深、做得多穩。」

桌上的談笑聲漸漸安靜下來，我看著他們的表情，心裡浮現一個更大的命題：當AI讓「知」變得廉價，企業又該如何投資「行」？

簡言之，Coaching不是加課，而是協助改變真正落地。在AI資訊充沛的時代，困難不在缺方法，而在如何應用於自身。透過提問、澄清與回饋，引導個人建立改變的覺察（Awareness）與意願（Willingness），並將新想法轉化為可練習技能（Skill）與可反思的行動，突破舊有慣性，促成持續成長。教育給你「方法」，Coaching幫你「把方法變成行動」。六個月以上的陪伴過程，是讓1.0升級成2.0、3.0的必經之路。

舉例來說，某公司兩位VP接班候選人都「不太聽團隊意見」，但原因卻不同：A過度自信覺得自己永遠對；B自卑怕問就顯得不懂，上課只能點頭如搗蒜。這時教練式輔導讓他們先看懂「為什麼」，再練行為：A學先問再決策，B聚焦團隊願景，真正改變團隊互動。

台灣企業須推動Coaching的原因有三：其一，避免學習流於形式，協助知識轉化為行為；其二，因應英雄式管理失靈，回應新世代想知道「為什麼」；其三，降低高階轉任成本，縮短磨合、減少衝突，提升組織韌性。

至於成功關鍵也有三：首先將成長視為常態，由高層示範，讓員工理解Coaching是投資而非矯正；其次是領導者全程參與，設定清楚目標並持續回饋，才能看見成效；第三則是將其嵌入培訓流程，結合個人、群組與團隊，讓學習即刻轉化為行動力。只有真正落地，才會創造改變，而不是「做做樣子」。

那天餐敘，老田笑說自己「資料看很多」，但真正難的是把知識落到生活裡。尤其是AI時代答案滿天飛，稀缺的是「落地能力」。

Coaching務實而關鍵：給個體停下來思考，幫組織把知識轉化為行動，讓學習高效、文化成長、人才持續升級。競爭像耐力賽，勝負不看學多快，而在改得深、做得穩。也就是把「知易」變成「行成」的橋樑。

競爭力 IBM 孫中山

延伸閱讀

【日常辯證】純溪／山路上的真心距離

撐不下去不是沒原因！網友點名八大「職場老鳥討人厭行為」 全中只想離職

20日迎穀雨！命理師提醒做好5件事 6星座財運大開、關鍵轉折時間點曝光

薪水轉投資帳戶、數字成長卻不安 台積電前主管曝「財務自由終點畫面」：困惑了

相關新聞

擊退微風、統一強敵！傳新光三越拿下北車商場經營權

台北車站商場重新招標，呈現競爭激烈的的八搶一局面，除了營運北車商場19年的微風集團外，還有統一、誠品、新光三越、潤泰、JR東日本，以及專攻機場航站的澎坊、新東陽等參與競標。今晚傳出最後由新光三越奪下北車商場未來15年外加8年優先續約的經營權。對此，新光三越回應「靜候台鐵公告，感謝各界關心」。

新光三越傳奪北車商場15年經營權 並享八年優先續約權

台北車站商場經營權招標案揭曉前，昨（23）日市場傳出由新光三越奪得經營權，打敗地主隊微風、統一與JR東日本等九家國內外業者，取得未來15年經營權，並享有八年優先續約權。

綠能建置進度 穩步前行

經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。

漢來日月行館 「梅之饗宴」上菜

漢來日月行館結合在地「梅鄉」風情，即日起至5月中旬推出「梅之饗宴」，凡入住期間，從迎賓、午茶、晚餐到入室，皆能體驗梅子微酸、微甜與熟韻的多元風味，展開一段「與梅相遇」的低調奢華旅程。

超商雙雄 省工大作戰

在缺工常態化下，超商雙雄積極展開「省工大作戰」，加速改造第一線作業流程。統一超昨（23）日表示，7-ELEVEN門市使用頻次最高的省力化作業包括自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，合計年減近200萬小時工時；全家則指出，導入AI鮮食建議訂購系統後，已協助店舖節省超過75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾一成，成為門市減壓的重要工具。

超商招兵買馬 福利再進化

應對零售業缺工，超商雙雄同步擴大徵才。統一超昨（23）日表示，2026年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部招聘需求；全家也規劃今年直營門市招募千人以上人力、儲備幹部百人，積極補強第一線與管理職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。