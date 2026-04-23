快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

大同智能獲晨欣食品表後儲能暨能源管理系統建置案

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同智能。公司提供
大同智能。公司提供

大同（2371）旗下能源整合服務商大同智能，近日與晨欣食品簽訂514kWh表後儲能暨能源管理系統建置合約。在國際能源成本走高及國內電價調漲的背景下，企業強化供電韌性已成趨勢。

大同智能表示，透過表後儲能與智慧化能源管理，可協助企業強化用電調度，並在提升能源效率的同時，兼顧成本控制與電力自主。

大同智能指出，本次案場主要應用於食品加工廠，儲能系統可作為冷凍倉庫的電力備援，防範無預警斷電風險，確保食材新鮮與生產作業不中斷。

此外，系統亦能透過即時放電抑低用電需量，避免超約情形發生，降低罰款與電費負擔。內部預估，在搭配尖、離峰時段電價差異調度下，本案整體投資約6年內可回收。

政策面亦積極推升表後儲能誘因。考量經濟部2024年度全國電力資源供需報告預估，2025年至2034年台灣電力需求年均成長率將達1.7%，為因應供電壓力，能源署已於今年3月推動產業表後儲能補助，鼓勵工業用電戶導入國內產製鋰系電池芯儲能設備，提供每MWh新台幣500萬元的補助。

大同智能觀察，在電力需求攀升與用電大戶條款施行等因素影響下，表後儲能的應用場域正持續擴大。除了傳統工廠外，包括商辦、大賣場、機關與學校等，對電力自主管理的需求皆具備成長潛力。

電價 大同

延伸閱讀

大同智能建置表後儲能系統 客戶成本6年回收

廣錠拿下東盟開發實業 BTM建置大單

廣錠儲能業務再下一城 目標今年整體營收優於去年

AI推升用電需求 經濟部次長賴建信提三策略

相關新聞

momo下單290元 小七、全家取貨免運 「低門檻免運」上線

momo富邦媒（8454）表示，網購族最怕的不是等包裹，是為了湊免運多花冤枉錢，因此momo宣布超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用，聯手7-ELEVEN與全家便利商店，讓消費者不管是買一罐洗面乳、補一包零食，日常生活的小東西，都能免運超取，不必再為湊單而煩惱。

賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長 力拚2,000萬名觀光客來台

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣。賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次的目標」。

不是「磁磚雨」 台灣陶瓷公會正名：是「水泥塊或外牆結構體脫落」

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

新竹喜來登端午粽禮鮑魚、干貝澎派全入餡 5月5日前享早鳥優惠

丙午馬年端午節將至，各大飯店陸續推出節慶美食─端午粽，除了傳統經典口味，更研發多種創意新口味，也將中式小吃、名菜入餡包粽。新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出單顆端午粽及粽子禮盒銷售專案，為民眾準備應景送禮、自用相宜的五星粽禮。另5月5日前預購粽子禮盒，可享早鳥優惠價。

地籍圖重測後面積相差快2分地 屏縣府籲地主務必到場指界

「土地重測後，面積竟差了2000平方公尺！」屏東縣政府推動日治時期的地籍圖重測，目前已完成逾60萬筆土地、逾8萬公頃的測量；有民眾重測後土地面積竟相差約2分地，直呼誇張。縣府地政處提醒，重測時地主務必要到場指界，保障自己的權益。

板橋富豪社區海砂屋自主都更案開工 住戶嘆：真的不容易

都更困難，新北市專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案，今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜受邀到場。更新會成員直言「都更真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但感謝住戶團結，還有市府提供各項輔導與補助，希望能夠早日完工、早日回家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。