大同智能獲晨欣食品表後儲能暨能源管理系統建置案

大同（2371）旗下能源整合服務商大同智能，近日與晨欣食品簽訂514kWh表後儲能暨能源管理系統建置合約。在國際能源成本走高及國內電價調漲的背景下，企業強化供電韌性已成趨勢。

大同智能表示，透過表後儲能與智慧化能源管理，可協助企業強化用電調度，並在提升能源效率的同時，兼顧成本控制與電力自主。

大同智能指出，本次案場主要應用於食品加工廠，儲能系統可作為冷凍倉庫的電力備援，防範無預警斷電風險，確保食材新鮮與生產作業不中斷。

此外，系統亦能透過即時放電抑低用電需量，避免超約情形發生，降低罰款與電費負擔。內部預估，在搭配尖、離峰時段電價差異調度下，本案整體投資約6年內可回收。

政策面亦積極推升表後儲能誘因。考量經濟部2024年度全國電力資源供需報告預估，2025年至2034年台灣電力需求年均成長率將達1.7%，為因應供電壓力，能源署已於今年3月推動產業表後儲能補助，鼓勵工業用電戶導入國內產製鋰系電池芯儲能設備，提供每MWh新台幣500萬元的補助。

大同智能觀察，在電力需求攀升與用電大戶條款施行等因素影響下，表後儲能的應用場域正持續擴大。除了傳統工廠外，包括商辦、大賣場、機關與學校等，對電力自主管理的需求皆具備成長潛力。