禾聯碩：反映成本新品漲價 副品牌拚平價市場

家電業者禾聯碩今天表示，中東戰事造成原物料價格高漲，新產品已調高售價，適當反映成本；旗下平價品牌山田（YAMADA）已占整體營收近1成，盼搭配既有的禾聯（HERAN）品牌，以及代理夏普，分別掌握低中高階市場。

禾聯碩今天舉行法說會，總經理林欽宏表示，中東戰事帶動原物料的漲幅太大，須適度反映成本，但市場競爭激烈的產品漲幅仍較低，各產品的漲幅不一。

禾聯碩副總經理雷鎵駿指出，空調占整體營收比重最高，其次為電視，但民眾收看電視習慣已大不如從前，使用手機、平板追劇的人比比皆是。

他說，禾聯碩進入洗衣機、電冰箱市場較晚，所以目前製造以空調、電視為主，小家電也委外代工；代理夏普產品拚高階市場，但競爭激烈，HERAN雖是本土空調最大品牌，但仍有消費者喜歡低價產品，所以由YAMADA來滿足市場，即便和白牌家電競爭，售價相對較低，仍享有品牌的售後服務，照樣可以做到符合國家一級能效標準。

物流及倉儲部分，林欽宏認為，北部建置自家倉儲成本太高，目前傾向維持租賃方式，物流、倉儲只要價格合理，即便是家電同業的關係企業，也可往來。

至於近年股利政策傾向保留現金，配發股票，雷鎵駿說明，主要是擴充業務，包括副品牌等；海外市場部分，雖然以往曾以代工形式銷往東南亞市場，若再拚海外市場也會先考慮東南亞，但現階段暫不考慮海外市場。