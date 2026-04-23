Global Mall母親節首波業績紅盤！加碼17%高回饋 買金飾正夯

Global Mall母親節檔期強勢開跑後，首周即傳捷報，業績年成長近一成，開出亮眼紅盤。看好節慶送禮與聚餐需求升溫，Global Mall宣布祭出最高近17%酬賓回饋，並積極向品牌商爭取，於檔期期間推出超過千項獨家商品，全面提升活動吸引力。同時，也推出話題十足的「迪士尼探險郵輪」行程抽獎活動，成功帶動來客數與消費動能，進一步炒熱整體檔期買氣。

針對母親節核心送禮市場，Global Mall特別鎖定近期熱門的「黃金保值」趨勢，集結多家知名金飾品牌推出優惠專案。Global Mall表示，即日起至5月10日止，包含指定品牌的珠寶、按摩椅等家電和健康器材等，中和和桃園A19店更享有滿萬送千的年度最佳回饋。此外，深受女性喜愛的專櫃化妝品套組，更祭出5.5折起的獨家限定方案，全面滿足消費者送禮或犒賞自己的多元需求。

線上通路「環球Online」亦同步推出母親節專屬優惠活動，即日起至5月10日止，祭出天天滿2,000元折100元，搭配中信環球聯名卡再享滿3,000元送200元限量回饋，以及點數加碼折抵等多重優惠，全面提升消費誘因，成功吸引消費者目光。

將近17%高回饋 指定銀行加碼滿額禮

Global Mall此次祭出近17%高回饋，新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市，會員於指定專門店當日單筆消費滿3,000元，即贈200元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈200元電子商品禮券，首次綁定GMpay再贈100元電子商品禮券；板橋車站、南港車站和林口A9會員於指定專門店當日單筆消費滿2,000元，即贈100元電子商品禮券，刷聯名卡再加贈100元電子商品禮券。5月1日至5月3日勞動節連假期間，新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市再推出單筆滿3,000元再加贈100元電子商品禮券優惠，南港車站及林口A9單筆滿2,000元再加贈100元電子商品禮券優惠；檔期內搭配Global Mall聯名卡線上線下加碼，指定專門店單筆消費滿2,000元再享3%回饋。

指定銀行獨家優惠再升級，刷滿2,000元即可享回饋。Global Mall此次特別攜手玉山銀行、星展銀行、聯邦銀行、第一銀行及滙豐銀行等多家金融機構，推出刷卡滿額禮專屬優惠，讓消費者只需單筆消費滿2,000元，即可輕鬆享有滿額禮。

母親節送禮向來是消費者關注的重點，今年在黃金保值熱潮帶動下，各大知名品牌紛紛祭出獨家優惠價格，進一步推升買氣。觀察熱銷品類，按摩椅、掃地機器人與電子鍋等家電及健康器材，不僅享有全年少見的優惠回饋價，Global Mall中和和A19店更同步加碼推出滿萬元送千元的優惠方案，讓消費者在挑選實用又貼心的禮品時，也能享有更高回饋，全面提升購物誘因。

象徵節慶儀式感的蛋糕同樣不可或缺，Global Mall全台8店網羅市場上人氣蛋糕品牌，推出多款經典熱銷口味，帶動訂單熱絡、買氣持續升溫。從口味上看，涵蓋冰淇淋、巧克力、起司等多元選擇；在造型設計上，則從優雅的玫瑰花朵到可愛吸睛的卡通圖案應有盡有，不僅滿足不同年齡層與喜好的需求，也為母親節增添滿滿儀式感與溫馨氛圍。

此外，館內最具話題性的亮點之一，與包大山合作推出的「熊超人」限量會員禮。即日起至5月10日，聯名卡於指定專門店當日累計滿2,000元贈「熊超人陶瓷盤」，其中，中和店兌換完畢；5月1日至5月3日，iMall會員當日單筆滿2,000元贈「熊超人造型珪藻土杯墊」；5月7日至5月10日，再贈「熊超人摺疊購物袋」，以兼具收藏性與實用性的限量小物，為節慶增添更多溫度與互動感。