重掌觀光旅館公會理事長 賴正鎰喊：開放兩岸觀光把餅做大

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票再度當選理事長。賴正鎰表示，他會與旅遊相關公會聯手，努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他並向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次」。

他說，台灣觀光業苦八、九年了，俗話說「先顧腹肚，才能顧佛祖」，他提六大建言，包括政府應先做好觀光轉型與強化硬體，增加產業實力，才能賺更多觀光財。

同時，兩岸要儘快重啟觀光旅遊，不僅人流與金流增加，航班與交通需求就會提高，唯有兩岸和平穩定發展，其他國家觀光客看在眼裡，覺得到台灣旅遊是安全的，才會更放心到台灣觀光。

賴正鎰說，國內旅宿業的就業超過21萬人，去年總營業額超過1,250億元，若連同遊覽車業、航空業者、禮品店職工、餐飲業者、夜市攤販、計程車司機等也都算是觀光業上下游從業人員，總共約超過200萬人，占了台灣總勞動力1,200萬人的六分之一，粗估整個觀光業產值在國民生產毛額GDP占比約5%。

他指出，2002年台灣與日本先後提出「觀光倍增計畫」，當年台灣入境才200萬人次，日本入境人次為300萬人。2018年來台觀光人數是最高峰，超過1,186萬人次，但日本在2018年就達3,000萬人次。

疫情之後各國觀光快速復甦，日本去年已經突破4,000萬人次，但台灣仍原地踏步，去年來台旅客僅857萬人次，且觀光逆差逐年加重。

儘管政府喊話明年要拚1,000萬人次，但去年國人出國旅遊高達1,900萬人次，相差1,000萬人次，觀光逆差高達255億美元，簡直是將出口賺到的外匯，又拱手轉讓給外國，令人惋惜。

他表示，兩岸直航從2008年啟動，逐年增加航點，至2018年，共71個航點(大陸61個，台灣10個)。2011至2015年期間，分批開放陸客來台自由行的試點城市，前後累計共47個城市，每周最高有890個客運航班。

賴正鎰指出，疫情期間兩岸往來幾乎中斷，疫情後陸續恢復航點至今，大陸有14個城市、15個航點，台灣則有5個航點，每周對飛310個客運航班，但跟2018年疫情之前的盛況差距仍大，兩岸人民從事商務、觀光或探親往來，仍稍嫌不夠便利。

他說，要讓台灣入境旅遊人數可以加快回到1,200萬人，甚至未來三年內快速增加到2,000萬人，他建議首要工作就是儘快開放兩岸觀光旅遊交流，回到過去71個城市直航對飛，每周890個對方航班，回到陸客每年來台450萬人次的旅遊盛況。

他強調，觀光產業是無煙囪產業，在國家整體經濟成長中，扮演著更重要的角色。尤其是台灣具有豐富的自然環境與人文條件，擁有海平面0到海拔3,700公尺，從海到山的優美自然景觀，若能做好更多旅遊建設，更適合發展精緻與深度旅遊。

他提出增加觀光國際行銷預算、提升觀光策略層級；強化旅宿業從業人員培訓，提升服務品質；落實旅宿業管理制度、健全觀光產業聯結；強化MICE會展產業、推動高端與深度旅遊；加強觀光設施，改善交通動線；重啟兩岸自由行與團客，增加直航等六大建言。

他說，台灣海拔0至3,000公尺，山岳風景相當秀麗，可以效法日本黑部立山，從湯蘭花的故鄉「來吉部落」拉一條纜線上阿里山，可以節省兩小時的車程，另外合歡山，拉拉山也可以比照，改善交通舟車勞頓，同時吸引觀光飯店前去投資，解決當地住宿問題，方便觀光客上山賞楓、賞櫻或看高山杜鵑。只有提升旅遊品質，健全產業環境，讓外國觀光客安心來台旅遊，觀光產業得以永續發展。