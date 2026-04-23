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台船說明工安意外 3座起重機將停工至5/14

中央社／ 台北23日電

台船今天公告，承攬商員工因工安事故，經送醫後搶救不治，今天接獲高雄市政府勞工局來函停工通知，3座固定式起重機的操作與維修作業將停工至5月14日止，初步評估對財務及業務無重大影響。

台船今天公告工安意外停工說明，台船承攬商謝姓員工於天車維修作業時發生工安事故，經送醫後搶救不治。台船立即執行緊急應變程序將傷者送醫，依相關作業規定通報主管機關並配合勞檢單位調查。

台船指出，今天接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處來函停工通知。停工期間自115年4月15日下午16時起至115年5月14日16時止。停工範圍為編號OHTC-18、22、80等3座固定式起重機的操作與維修作業。

至於是否遭裁處罰鍰和裁罰金額，台船表示，尚未確定，但評估對公司營運無重大影響，同時洽保險公司商談理賠事宜中，並執行後續撫恤與理賠，在配合調查確認事發原因後，據之研擬具體改善及防範措施爭取復工。

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