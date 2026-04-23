台船說明工安意外 3座起重機將停工至5/14

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

2026-04-23 17:15