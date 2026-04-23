聽新聞
0:00 / 0:00
台船說明工安意外 3座起重機將停工至5/14
台船今天公告，承攬商員工因工安事故，經送醫後搶救不治，今天接獲高雄市政府勞工局來函停工通知，3座固定式起重機的操作與維修作業將停工至5月14日止，初步評估對財務及業務無重大影響。
台船今天公告工安意外停工說明，台船承攬商謝姓員工於天車維修作業時發生工安事故，經送醫後搶救不治。台船立即執行緊急應變程序將傷者送醫，依相關作業規定通報主管機關並配合勞檢單位調查。
台船指出，今天接獲高雄市政府勞工局勞動檢查處來函停工通知。停工期間自115年4月15日下午16時起至115年5月14日16時止。停工範圍為編號OHTC-18、22、80等3座固定式起重機的操作與維修作業。
至於是否遭裁處罰鍰和裁罰金額，台船表示，尚未確定，但評估對公司營運無重大影響，同時洽保險公司商談理賠事宜中，並執行後續撫恤與理賠，在配合調查確認事發原因後，據之研擬具體改善及防範措施爭取復工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。