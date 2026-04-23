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超商減門市勞務 統一超年省200萬工時、全家訂貨省75%

中央社／ 記者何秀玲台北23日電

迎51勞動節，超商不光拚業績，更要拚減輕員工勞務。統一超表示，透過自助結帳、自助取貨與AI訂貨系統等智慧化工具，門市可年減少近200萬小時工時；全家則指出，AI訂貨系統可節省逾75%訂貨時間，並結合自助設備與多元育兒制度，優化職場環境。

統一超今天透過新聞稿指出，透過智能營運減少門市取貨勞務，與友善職場等作法，降低門市員工工作負擔。自助取貨方面，推出「自助查詢EC（電商）包裹櫃位」功能，消費者可先透過ibon或OPENPOINTAPP查詢包裹位置，再至櫃台結帳取貨，減少重複排隊情形。

此外，統一超近期測試以QR CODE開倉的全新「自取微型倉」模式，消費者於櫃台取得取貨QR CODE即可到自取式取貨微型倉，取貨速度可提升約70%，單日可減少約3至4小時理貨與找貨時間，也能增加包裹存放空間。

自助結帳方面，統一超表示，平均一年使用人次超過1300萬人，預計4月底新增「會員快速結帳」功能，讓會員使用icash Pay、OPEN錢包、icash 2.0，可縮短結帳時間約50%。

此外，為推動友善職場，統一超針對直營門市、後勤員工提供彈性工時、育兒與家庭照顧、健康支持配套，近期響應台北市政府推動育兒友善職場政策，將於今年5月1日起至7月31日試辦「育兒減少工時不減薪」計畫。

全家向中央社記者表示，營運方面，2022年導入「AI鮮食建議訂購系統」，透過分析歷史銷售與天氣等數據，自動計算建議進貨量，協助店舖節省超過75%訂貨時間，並降低鮮食報廢逾1成。

門市員工作業減壓方面，全家持續推動自助化服務，已有約700間店舖導入自助微波設備，500家店舖提供自助結帳功能，家數持續擴大。

自助結帳機除了可讓一般商品結帳，同時也支援全家自有咖啡Let’s Café、熱狗、茶葉蛋等無條碼商品購買，並可直接兌換「隨買跨店取」商品，有效分流櫃檯作業、提升服務效率。

針對員工育兒需求，全家表示，去年設置員工托嬰中心，提供托育支持，協助員工在工作與家庭之間取得平衡，進一步打造具支持性的友善職場環境。

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