大同智能建置表後儲能系統 客戶成本6年回收

大同公司旗下專業能源整合服務公司大同智能深耕表後儲能領域，近日與晨欣食品公司簽訂表後儲能514kWh暨能源管理系統建置；預估此案客戶整體投資約6年內可回收。

表後儲能是將儲能裝置安裝在用戶電表之後，結合智慧控制系統，在離峰時儲電，需求高峰期，儲能設施可以迅速放電，幫用戶節省電費。

大同表示，國際能源成本走高，供電韌性需求漸強，企業透過表後儲能與智慧化能源管理，強化用電管理與能源調度，進而提升整體能源使用效率，兼收成本控制及電力自主雙效。

大同說明，此案應用場域為食品加工廠，為因應無預警斷電風險，儲能系統可作為冷凍倉庫電力備援，確保食材新鮮與生產作業不中斷；同時透過即時放電抑低用電需量，避免超約（用電超出原本申請的容量）情形發生，有效降低罰款與電費負擔。

此外，搭配尖、離峰時段電價差異進行調度，可創造時間電價效益；進一步將儲能系統結合能源管理系統（EMS），進行電力調度、用電平衡並分析最適化電價結構，降低電力異常損失及隱性浪費，達到深度節能，預估此案客戶整體投資約6年內可回收。

大同強調，政策面為表後儲能市場增添動能。根據經濟部113年度全國電力資源供需報告，預估114至123年台灣電力需求年均成長率約為1.7%。能源署已於115年3月推動產業表後儲能補助，鼓勵工業區、科學園區、產業園區等工業用電戶導入國內產製鋰系電池芯儲能設備，提供每MWh新台幣500萬元的補助，進一步提高企業建置誘因。

大同指出，在電力需求攀升、電價調漲、用電大戶條款施行等因素影響下，表後儲能應用場域持續擴大，從工廠、商辦、大賣場到機關、學校，皆具成長潛力。