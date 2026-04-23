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大成益活雞搶攻健康商機 NAE認證助攻通路拓展

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
中華安全永續發展協會黃乃芸授證予大成集團總經理韓芳豪，全台首家通過 CSSA全程無抗驗證。記者侯思蘋／攝影
中華安全永續發展協會黃乃芸授證予大成集團總經理韓芳豪，全台首家通過 CSSA全程無抗驗證。記者侯思蘋／攝影

台灣雞肉食品安全再升級，家禽產業朝健康與永續邁進。大成（1210）23日舉辦「益活雞」NAE（No Antibiotics Ever）無抗飼養第三方驗證授證記者會，由中華安全永續發展協會完成稽核並授證，大成益活雞成為全台首家取得NAE全供應鏈驗證的雞肉品牌。

大成表示，目前益活雞合作農戶超過30個，整體飼養規模約達100多萬隻，通路端則涵蓋量販、超市及餐飲品牌，具備穩定且持續供應市場的能力。產品採「冷藏」而非冷凍形式出貨，強調新鮮供應優勢；在此模式下，須仰賴足夠飼養規模，才能支撐每日生產、每日供應的營運節奏。

通路布局方面，大成總經理韓芳豪指出，目前已進駐Costco、家樂福等大型通路。今年3月於好市多檔期活動中，益活雞銷量成長達八倍，顯示市場接受度明顯提升；同時，高端餐飲市場亦已有多家餐廳導入使用。後續將進一步與通路洽談，擴大導入調理食品，包括舒肥雞胸等產品，搶攻健康飲食商機。

在產品策略上，大成規劃由生鮮切入，逐步延伸至調理食品與即時食品，相關新品預計今年起陸續推出，並持續擴大通路合作。

海外布局方面，韓芳豪指出，大成在中國大陸市場亦已導入全程無抗飼養模式，並推出相應白肉雞產品，僅品牌名稱與台灣不同，顯示該模式已於兩岸同步推進。

韓芳豪指出，很榮幸能成為全台灣第一位NAE全程無抗飼養獲得CSSA第三方驗證的企業，證明台灣有能力建立與國際接軌的無抗飼養體系，全面提升食品安全、強化產業競爭力，並帶動肉雞產業邁向更健康、更永續的未來。為了打造全程無抗飼養的供應鏈，大成結合了動物營養、獸醫、養殖以及食品科學等專家共同從飼料配方、專利益生菌、飼養管理、生物安全等多方面著手提升雞隻的健康，以科學為基礎，逐步摸索出最適合台灣的無抗飼養模式，未來益活雞會持續擴大規模，並且推廣到各大通路。

食品安全

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