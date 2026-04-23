快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

不是「磁磚雨」 台灣陶瓷公會正名：是「水泥塊或外牆結構體脫落」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。台灣陶瓷工業同業公會提供
台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。台灣陶瓷工業同業公會提供

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

台灣陶瓷工業同業公會指出，近年來因台灣地區的建物逐漸老化，超過30年以上的建物達554萬戶，超過60%。這些老舊建物(房屋)的外牆，因為水泥老化，遇有水泥塊脫落。但是，外界幾乎都以「磁磚雨」形容，嚴重影響社會視聽及民眾認知，造成磁磚建材的不利形象，很不切實際，也很不公平。

台灣陶瓷工業同業公會舉例，如今年4月21日台中市西屯區一座33年的9層建築物，發生外牆局部脫落，明顯是水泥塊掉落，但外界報導時，就以「磁磚雨」形容，這是不正確的。

台灣陶瓷工業同業公會指出，台灣製造的外牆磁磚有三大特性，第一都有背溝倒勾（小於90°）的安全強化設計，也均符合經濟部標準檢驗局CNS國家標準，並檢驗認證，磁磚本身絕不致因氣候變化而損壞，安全有保障；第二台灣的氣候潮濕、溫差大，台灣製造的磁磚耐潮、耐熱、耐寒冷低溫，最適合外牆使用。

第三台灣製造的磁磚絕無毒素，不怕火，最為環保，且台灣製造的磁磚不卡污，不必保養，乾淨、美觀、氣派，色彩豐富、耐久性佳，甚至可做藝術造型，台灣製造的磁磚是建物最好的表面建材。

台灣陶瓷工業同業公會對外界、建築業者、政府三大呼籲，第一外界報導建物外牆掉落案時，勿以「磁磚雨」或「磁磚脫落」形容，而是以實際情況「外牆水泥塊脫落」、「外牆結構體脫落」，以免誤導民眾認知及恐慌。

第二老舊大樓或房屋應檢修，請政府主管機關依「建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」規定，針對老舊大樓外牆增加補助、強制健檢及整修，以預防外牆掉落，並美化市容；另外，同時針對建物外牆訂定施工標準、注意事項及完工檢測規範，以防因施工不當造成外牆脫落。

第三建築業者應選用「國家標準」的安全外牆磁磚及現代標準的黏著劑，抗拉力很強，不致掉落；其次建築施工，尤其外牆磁磚應按照標準施工程序施作，如陶瓷工業同業公出版「磁磚工程施工指南」可做為參考；最後近來外牆磁磚已有採用新進的「乾掛」施作方式，不致有脫落問題。

台灣陶瓷工業同業公會強調，磁磚本身是好的建材，外牆磁磚之施作應有施工規範；對老舊建物之外牆應限期檢修，也可補助更新，美化市容。

房屋

延伸閱讀

台中女中外牆施工拆冷氣學生苦喊「教室像蒸籠」 校方：已發放立扇

聯合報社論／過境碰壁、直飛也撞牆，賴政府的外交愁城

台南透天厝擋「壁刀煞」…10凸面鏡垂直連環掛 風水師曝解方

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

相關新聞

賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長 力拚2,000萬名觀光客來台

中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰以高票當選理事長。對於再度披掛上陣。賴正鎰強調，他會與旅遊相關公會聯手，持續努力為台灣觀光產業發聲，包括爭取政府加強建設觀光旅遊硬體設施、重啟兩岸開放旅遊，他更向政府喊話，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2,000萬人次的目標」。

不是「磁磚雨」 台灣陶瓷公會正名：是「水泥塊或外牆結構體脫落」

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

新竹喜來登端午粽禮鮑魚、干貝澎派全入餡 5月5日前享早鳥優惠

丙午馬年端午節將至，各大飯店陸續推出節慶美食─端午粽，除了傳統經典口味，更研發多種創意新口味，也將中式小吃、名菜入餡包粽。新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出單顆端午粽及粽子禮盒銷售專案，為民眾準備應景送禮、自用相宜的五星粽禮。另5月5日前預購粽子禮盒，可享早鳥優惠價。

地籍圖重測後面積相差快2分地 屏縣府籲地主務必到場指界

「土地重測後，面積竟差了2000平方公尺！」屏東縣政府推動日治時期的地籍圖重測，目前已完成逾60萬筆土地、逾8萬公頃的測量；有民眾重測後土地面積竟相差約2分地，直呼誇張。縣府地政處提醒，重測時地主務必要到場指界，保障自己的權益。

板橋富豪社區海砂屋自主都更案開工 住戶嘆：真的不容易

都更困難，新北市專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案，今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜受邀到場。更新會成員直言「都更真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但感謝住戶團結，還有市府提供各項輔導與補助，希望能夠早日完工、早日回家。

快樂檸檬「無限門店」進駐 Walmart 揭茶飲零售智能化序幕

雅茗-KY（2726）旗下連鎖茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon以「無限門店」商業模式，於本月正式進駐美國零售巨頭Walmart，在亞利桑那州首店開業即創下銷售佳績，五天銷售業績突破30萬。不僅顯示快樂檸檬成功打開北美主流零售市場，更驗證其以AI智能調飲機驅動的新零售模式，在全球市場有著巨大潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。