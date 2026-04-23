不是「磁磚雨」 台灣陶瓷公會正名：是「水泥塊或外牆結構體脫落」

台灣陶瓷工業同業公會23日表示，外界時常誤以「磁磚雨」形容建物外牆水泥塊脫落，但實際上，磁磚的使用壽命至少60年以上，部分產品甚至可達百年，外界誤以為的「磁磚雨」，其實是「水泥塊脫落」或「外牆結構體脫落」，主因「建物外牆水泥老化，而產生的水泥塊脫落，或是外牆結構體脫落」，而不是磁磚脫落。

台灣陶瓷工業同業公會指出，近年來因台灣地區的建物逐漸老化，超過30年以上的建物達554萬戶，超過60%。這些老舊建物(房屋)的外牆，因為水泥老化，遇有水泥塊脫落。但是，外界幾乎都以「磁磚雨」形容，嚴重影響社會視聽及民眾認知，造成磁磚建材的不利形象，很不切實際，也很不公平。

台灣陶瓷工業同業公會舉例，如今年4月21日台中市西屯區一座33年的9層建築物，發生外牆局部脫落，明顯是水泥塊掉落，但外界報導時，就以「磁磚雨」形容，這是不正確的。

台灣陶瓷工業同業公會指出，台灣製造的外牆磁磚有三大特性，第一都有背溝倒勾（小於90°）的安全強化設計，也均符合經濟部標準檢驗局CNS國家標準，並檢驗認證，磁磚本身絕不致因氣候變化而損壞，安全有保障；第二台灣的氣候潮濕、溫差大，台灣製造的磁磚耐潮、耐熱、耐寒冷低溫，最適合外牆使用。

第三台灣製造的磁磚絕無毒素，不怕火，最為環保，且台灣製造的磁磚不卡污，不必保養，乾淨、美觀、氣派，色彩豐富、耐久性佳，甚至可做藝術造型，台灣製造的磁磚是建物最好的表面建材。

台灣陶瓷工業同業公會對外界、建築業者、政府三大呼籲，第一外界報導建物外牆掉落案時，勿以「磁磚雨」或「磁磚脫落」形容，而是以實際情況「外牆水泥塊脫落」、「外牆結構體脫落」，以免誤導民眾認知及恐慌。

第二老舊大樓或房屋應檢修，請政府主管機關依「建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」規定，針對老舊大樓外牆增加補助、強制健檢及整修，以預防外牆掉落，並美化市容；另外，同時針對建物外牆訂定施工標準、注意事項及完工檢測規範，以防因施工不當造成外牆脫落。

第三建築業者應選用「國家標準」的安全外牆磁磚及現代標準的黏著劑，抗拉力很強，不致掉落；其次建築施工，尤其外牆磁磚應按照標準施工程序施作，如陶瓷工業同業公出版「磁磚工程施工指南」可做為參考；最後近來外牆磁磚已有採用新進的「乾掛」施作方式，不致有脫落問題。

台灣陶瓷工業同業公會強調，磁磚本身是好的建材，外牆磁磚之施作應有施工規範；對老舊建物之外牆應限期檢修，也可補助更新，美化市容。