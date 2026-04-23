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信義房屋力挺南山高中機器人團隊 征戰FRC世界總決賽

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
南山高中（圖左，編號8725）征戰土耳其於世界機器人大賽與土耳其（中）、荷蘭（右）隊伍聯手奪冠晉級休士頓決賽，信義房屋亦以行動支持團隊赴美圓夢。（圖：南山高中提供）
南山高中（圖左，編號8725）征戰土耳其於世界機器人大賽與土耳其（中）、荷蘭（右）隊伍聯手奪冠晉級休士頓決賽，信義房屋亦以行動支持團隊赴美圓夢。（圖：南山高中提供）

台灣高中生寫下機器人外交佳績－南山高中隊於土耳其區域賽勇奪雙冠軍，合計摘下4項大獎，成功晉級素有「機器人奧運」之稱的FRC世界總決賽。4月23日市長侯友宜授旗，信義房屋慷慨挹注旅費，力挺台灣囝仔揚威國際。

南山高中機器人團隊成軍迄今約5年，橫跨國三至高三，為爭取最佳成績每年都備戰超過1年以上，歷經數屆淬鍊，今年度於土耳其區域賽中擊敗超過30支各國勁旅，一舉囊括2座冠軍、卓越工程獎及自動控制獎4項獎項，成功舉得總決賽門票，不僅寫下創隊以來的最佳成績，成為新北聯盟獲得最多冠軍榮譽「藍旗」的隊伍，也創下台灣參賽迄今的最佳紀錄。

素有工程領域「學生版奧運」之稱的FIRST機器人競賽(FRC)，已有35年歷史，為全球規模最大、難度最高的高中機器人競賽，每年年初公布題目與賽會舉辦國，參賽隊伍在6到10周內要完成參賽機器人，並且在賽會上完成指定任務，區域冠軍及其聯盟隊伍，或獲選影響力獎才能晉級，挑戰團隊的技術、創造力與溝通協作能力。2026年度總決賽將於4月底在美國休士頓舉行。

市長侯友宜表示，這是一項極具挑戰的賽事，能入圍世界決賽已相當不容易，孩子們的成果也是見證新北在AI教育成長與茁壯的結果，也期盼各代表隊能再拿下好成績。

指導老師張智皓表示，參與FRC不僅考驗團隊的工程整合、團隊協作與危機處理能力，大會設定需要與其他隊伍結盟的競合賽制，要能夠鼓起勇氣邀請外國隊伍、並肩作戰才有獲勝的可能，考驗語言、溝通能力。此次賽會南山隊員就透過與荷蘭隊伍結盟，共同拿下一座冠軍。因前往休士頓所費不貲，感謝信義房屋的支持讓學生有機會站上更大的舞台。

信義房屋長期以來致力於推動在地共好，以實際行動相挺台灣文化藝術、教育與運動等不遺餘力。此次助青年學子勇敢圓夢，體現企業與教育攜手共榮的精神。希冀以實質的力量支持，成為孩子們在國際舞台上的後盾，協助台灣新一代的科技人才與世界無縫接軌，讓全球看見來自台灣青少年的研發實力與韌性。

新北 外交 團隊

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