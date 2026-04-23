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48小時成交背後 信義房屋靠AI讓信任跑在效率前面

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋數位長王獻志（左二）參與商周AI創新百強年會直播，談論AI如何應用在房仲服務第一線場景，與家樂福數位長林文子（左一）及台灣奧美董事總經理郭育滋（右二）對談。（圖：信義房屋提供）
信義房屋數位長王獻志（左二）參與商周AI創新百強年會直播，談論AI如何應用在房仲服務第一線場景，與家樂福數位長林文子（左一）及台灣奧美董事總經理郭育滋（右二）對談。（圖：信義房屋提供）

信義房屋導入AI輔助房仲第一線，智能配案啟用後斡旋成功率提升近30%、成交轉換率提升近20%，最快48小時即可促成簽約。數位長王獻志於商周AI創新百強年會指出，AI承接80%的資訊處理與媒合，讓房仲得以將心力全數投入信任建立，「成交自然水到渠成」。

信義房屋參與商周AI創新百強年會「AI 創新顧客體驗，從效率革命到經營人心」直播對談時，與家樂福及奧美同台，從房仲服務出發，探討AI如何應用在房仲服務第一線場景，提供讓客戶有感的服務體驗。

王獻志指出，房地產交易高度依賴信任與溝通，若能在服務初期即讓客戶感受到自己的需求被理解、被回應，就能有效打下信任基礎。他舉例，房仲在爭取屋主售屋委託時，最常被問到的問題之一是「我如何相信你能真的幫我賣掉？」這樣的疑問，正反映出顧客在決策過程中對專業與信任的高度要求。

因此，信義房屋將AI導入實際服務場景，從買賣雙方的核心需求出發。以賣方為例，透過「智能配案」，短時間內將客戶喜好及房屋資訊媒合，以AI精準篩選合適的買賣配對，在委託前就能告訴屋主有多少潛在買方在積極看房，房仲更能專注於服務客戶的核心需求，大幅提升效率與信任感。智能配案啟用後，整體斡旋成功率提升近30%、成交轉換率提升近20%，更曾有客戶從物件篩選到實際簽約僅花了48小時。

而AI也應用在買方服務上，透過「Ai一鍵清除」，可自動清除物件照片中的雜物，讓買方更容易理解空間原貌，降低對空間的理解落差，也讓屋主能縮短完成上架的時間，更快找到對房屋有意願的潛在買方，房仲則能將心力放在客戶服務與決策協助上，讓客戶聚焦於購售屋本身的討論。

信義房屋透過人機分工，讓AI負責大部分的標準化與重複性工作，人就能將省下來的時間專注在提供有溫度的客戶服務與創造價值。王獻志說明，「AI可以承接80%的獲客與資訊處理，但真正促成成交的，仍是人與人之間的信任與互動。」因此，信義房屋的AI應用，是為解決客戶在買賣過程中的關鍵痛點，讓客戶在服務過程中感受到「這間公司真的懂我」，同時協助業務提升效率，強化信任關係。

王獻志也表示，房仲服務的價值不僅僅是資訊提供，更在於長時間的陪伴與專業判斷。客戶在眾多選擇中決定將自己的購售屋需求託付某位房仲，往往來自房仲長期的經營與服務累積，這樣人與人的關係建立，是科技難以取代的核心競爭力。

信義房屋未來將持續透過AI優化服務流程，讓效率與溫度並行，讓客戶在每一個服務接觸點都能有感，進一步強化信任關係。

信義房屋 家樂福 房仲

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