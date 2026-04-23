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Global Mall母親節首波業績年增一成 買金飾、抽迪士尼郵輪正熱

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

Global Mall母親節檔期強勢開跑後，首周即傳捷報，業績年成長近一成，開出亮眼紅盤。看好節慶送禮與聚餐需求升溫，Global Mall宣布祭出最高近17%酬賓回饋，並積極向品牌商爭取，於檔期期間推出超過千項獨家商品，全面提升活動吸引力。同時，也推出話題十足的「迪士尼探險郵輪」行程抽獎活動，成功帶動來客數與消費動能，進一步炒熱整體檔期買氣。

針對母親節核心送禮市場，Global Mall特別鎖定近期熱門的「黃金保值」趨勢，集結多家知名金飾品牌推出優惠專案。Global Mall表示，即日起至5月10日止，包含指定品牌的珠寶、按摩椅等家電和健康器材等，中和和桃園A19店更享有滿萬送千的年度最佳回饋。此外，深受女性喜愛的專櫃化妝品套組，更祭出5.5折起的獨家限定方案，全面滿足消費者送禮或犒賞自己的多元需求。

線上通路「環球Online」亦同步推出母親節專屬優惠活動，即日起至5月10日止，祭出天天滿2,000元折100元，搭配中信環球聯名卡再享滿3,000元送200元限量回饋，以及點數加碼折抵等多重優惠，全面提升消費誘因，成功吸引消費者目光。

母親節送禮向來是消費者關注的重點，今年在黃金保值熱潮帶動下，各大知名品牌紛紛祭出獨家優惠價格，進一步推升買氣。觀察熱銷品類，按摩椅、掃地機器人與電子鍋等家電及健康器材，不僅享有全年少見的優惠回饋價，Global Mall中和和A19店更同步加碼推出滿萬元送千元的優惠方案，讓消費者在挑選實用又貼心的禮品時，也能享有更高回饋，全面提升購物誘因。

母親節 迪士尼

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