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新竹喜來登端午粽禮鮑魚、干貝澎派全入餡 5月5日前享早鳥優惠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出端午粽銷售專案。業者／提供
新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出端午粽銷售專案。業者／提供

丙午馬年端午節將至，各大飯店陸續推出節慶美食─端午粽，除了傳統經典口味，更研發多種創意新口味，也將中式小吃、名菜入餡包粽。新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至6月19日推出單顆端午粽及粽子禮盒銷售專案，為民眾準備應景送禮、自用相宜的五星粽禮。另5月5日前預購粽子禮盒，可享早鳥優惠價。

新竹喜來登「采悅軒中餐廳」延續歷年好評口碑推出五款鹹、甜、素粽及裹蒸粽，包含「經典飄香粽」、「鮑魚瑤柱五穀粽」、「秘製松露野菌粽」、「桂圓麻糬蓮子粽」及重達620克的「港式瑤柱鮑魚裹蒸粽」；「經典飄香粽」特選長糯米加入醇厚酒香威士忌醃製台灣梅花豬肉，裹入菜脯、鹹蛋黃、栗子、北菇等傳統餡料，重現鹹香美味的經典風味粽，每顆售價230元；「鮑魚瑤柱五穀粽」選用上等鮑魚，混入糯米及五穀米，加入蠔油拌炒雞腿肉、香菇、栗子，每一口都能享用海陸交織的極鮮美味，每顆售價280元；素粽「秘製松露野菌粽」每顆售價180元，主廚精選高級松露醬搭配高湯煨煮杏鮑菇、洋菇、香菇等綜合菇，濃郁鮮美的松露香氣讓人停不下口；「桂圓麻糬蓮子粽」將蓮子加入桂圓高湯慢火熬煮，提煉鬆軟香甜蜜蓮，夾入麻糬增加Q彈口感層次，每顆售價130元；相較單顆粽重達三倍的「港式瑤柱鮑魚裹蒸粽」創意改良中國廣東傳統小吃，內含上等鮑魚、五花肉、雞肉、鴨肉、干貝、鮸魚肚等山珍海味，透過高壓蒸煮，讓粽米吸飽海陸鮮味。

5月5日前預購粽子禮盒，並完成付款即享早鳥優惠價，「采悅滿堂粽六入禮盒」內含經典飄香粽及鮑魚瑤柱五穀粽各2顆、松露野菌粽及桂圓麻糬蓮子粽各1顆，售價1,280元，早鳥優惠價1,080元；「采悅臻緻素粽六入禮盒」售價980元，內含松露野菌粽及桂圓麻糬蓮子粽各3顆，早鳥優惠價800元，「采悅精選裹蒸粽禮盒」內含港式瑤柱鮑魚裹蒸粽1顆，售價1,080元，早鳥優惠價900元。凡購買粽子禮盒或單顆粽消費滿1,000元以上，贈送「保冷提袋」一只。更多端午粽禮優惠請洽(03)620 6000轉采悅軒中餐廳。

新竹喜來登「港式瑤柱鮑魚裹蒸粽」創意改良中國廣東傳統小吃，內含上等鮑魚、五花肉、干貝等山珍海味。業者／提供
新竹喜來登「港式瑤柱鮑魚裹蒸粽」創意改良中國廣東傳統小吃，內含上等鮑魚、五花肉、干貝等山珍海味。業者／提供

糯米 新竹 粽子

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