台睿新藥進軍中國 結合免疫療法進行臨床試驗

新藥公司台睿生技董事長林羣表示，研發中抗癌新藥CVM-1118將結合中國藥廠信達抗體藥物「信迪利」，進行治療肝癌的合併用藥臨床2A試驗，將開始收治病人；未來取得藥證後並在中國上市，有望授權信達，並採分潤機制取得收益。

此外，總經理簡督憲接受中央社記者詢問表示，台睿今年將規劃上市申請，下半年會先募資提升淨值，目標至少募集新台幣4億元至5億元，以支應後續研發與國際合作。

台睿生技今天舉辦媒體交流會。林羣說，信迪利免疫製劑已在中國上市，用於合併化療治療非小細胞肺癌及合併抗血管新生藥物併用治療肝癌；本次信達提供信迪利抗體藥供台睿使用，是進行藥物合併的肝癌治療。

他指出，信達提供抗體藥，台睿可省下9成臨床試驗預算；未來若上市，也可擴大信迪利的適應症，達成雙贏局面。

他說，另一項CVM-1118重要適應症神經內分泌腫瘤（NET）方面，台睿同步推進國際布局，目前已完成與美國食品藥物管理局（FDA）的諮詢會議，並就下一階段2B臨床試驗設計取得明確共識，為後續開發奠定基礎。

他說，為尋求國際合作機會，與多家歐洲藥廠展開接觸，並進入盡職調查及合作洽談階段，希望透過授權或策略合作，加速產品在全球市場的開發進程。